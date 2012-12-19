به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دنیای مجازی سلامت ایرانیان برای ارتقاء سطح آگاهی مردم در حوزه سلامت و پزشکی و نیز بهره مندی عموم جامعه از خدمات و راهکارهای بهداشتی و درمانی در سراسر کشور و در نهایت رفع بخش قابل توجهی از نیازهای تمامی اقشار جامعه در آستانه سالروز ولادت هفتمین امام شیعیان رسما افتتاح شد.

پیام شهابی - مدیرعامل شرکت هفت سیب در این مراسم با اشاره به ویژگی های دنیای مجازی سلامت ایران گفت: هفت سیب دارای بخش های مختلفی از جمله بخش ویژه جامعه پزشکی، طب سنتی و مکمل معرفی بیماری ها، محصولات و خدمات سلامت، زندگی سالم، سلامت کودکان و نوجوانان به همراه بازی و سرگرمی های آموزشی- بهداشتی و فیلم و عکس و تصاویر سه بعدی مرتبط با سلامت و تمام آنچه که نیاز ایرانیان در حوزه سلامت و بهداشت و آموزش پزشکی است را شامل می شود.

وی با بیان اینکه هفت سیب سلامت بعنوان دنیای مجازی سلامت ایران و رسانه مکمل شبکه سلامت صدا و سیما قادر است در یک زمانبندی منسجم جمعیت خود را از شهرهای کوچک به فراتر از مرزهای ایران افزایش دهد، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت و بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در حوزه سلامت امروزه کشورهای مختلف جهان موفق به بهبود کیفیت آموزش و اطلاع رسانی و ارتقاء هدفمند در پیشگیری، درمان، بهینه سازی روش های مدیریتی و کاهش هزینه های حوزه سلامت شده اند.

دکتر شهابی افزایش آگاهی، اطلاع رسانی، ارائه خدمات و ایجاد ارتباطات ایمن در حیطه سلامت را از جمله مهمترین رویکردهای این پرتال فضای مجازی عنوان کرد و گفت: هفت سیب دنیای مجازی سلامت با هدف ایجاد ارتباط میان تمامی فعالان عرصه سلامت اعم از جوامع علمی، پژوهشی، اقتصادی و صنفی شکل گرفته است.

مدیرعامل هفت سیب با اشاره به کاهش فاصله ها با استفاده از پدیده فناوری اطلاعات و نیز کاهش فاصله ارتباطی میان جامعه بیماران و مراکز درمانی و پزشکی بر ارائه آموزش های بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت عموم مردم از طریق این پرتال مبتنی بر فناوری های نوین تاکید کرد.

وی همچنین از ارائه خدمات آموزش الکترونیک سلامت برای تمامی مخاطبان و ورود به عرصه صنعت توریسم سلامت و جذب بیماران از کشورهای دیگر و مشاوره های تخصصی در زمینه پرونده سلامت الکترونیک در راستای این پرتال خبر داد.

در این مراسم همچنین علی حکیم جوادی، معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به بالا بردن سطح سواد سلامت مردم و اعتمادپذیری اطلاعات پزشکی و هوشمندسازی این اطلاعات با استفاده از فضای مجازی گفت: دنیای امروز بحث خدمات را به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی در حوزه اقتصادی می داند به نحوی که کشورهای توسعه یافته تر حوزه توسعه خدماتشان بر دیگر بخش هایی همچون کشاورزی و صنعت غالب تر است. در همین حال یکی دیگر از شاخص های توسعه یافتگی، توسعه نیروی انسانی است که بر مبنای همین خدمات اجرایی می شود.

وی افزود: امروز دغدغه دنیا بحث رفاه مردم و سلامت است تا موضوع پیشگیری از بیماری ها به نحو مطلوبی اجرایی شود. براین اساس نیاز به فرهنگ سازی در دنیای مجازی سلامت وجود دارد که در این راستا فاز نخست شبکه ملی سلامت با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات طرح ریزی شده است.

به گفته حکیم جوادی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات باید امید به زندگی را در میان مردم افزایش داده و مدت زمان حضور بیماران در بیمارستان ها را کاهش دهیم. بر این اساس دنیای مجازی سلامت پنجره واحدی برای دریافت خدمات به مردم و بانک اطلاعات پزشکی خواهد بود.