افزایش 3.7 درصدی ازدواج و 11.4 درصدی طلاق در اردبیل

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هشت ماهه اول سال جاری 15 هزار و 83 مورد ازدواج ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته با 14 هزار و 542 مورد 3.7 درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: از این مجموع ازدواج شهری هزار و 680 مورد با 12.2 درصد افزایش و ازدواج روستایی با چهار هزار و 403 مورد با 12.3 درصد کاهش مواجه بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان در خصوص پدیده طلاق در استان ادامه داد: در هشت ماه سال گذشته هزار و 380 مورد طلاق ثبت شده که در مدت مشابه سال جاری هزار و 535 مورد بوده است.

وی اضافه کرد: طلاق شهری با هزار و 176 مورد با 24 درصد افزایش و طلاق روستایی با 359 مورد با 16.8 درصد کاهش مواجه بوده است.

به گفته این مسئول نسبت ازدواج شهری به روستایی رقم 242 و نسبت طلاق شهری به روستایی رقم 327 را در سال جاری از آن خود کرده است.

امینی با انتقاد از عدم همخوانی آمار دهی دستگاههای اجرایی مختلف تاکید کرد: در ارائه آمار ازدواج و طلاق بیش از پیش به نکات منفی تمرکز می شود و این نحو ارائه آمار با واقعیات همخوانی ندارد.

