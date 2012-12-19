همایش شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد دریاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری صبح چهارشنبه درنشست شورای آموزش و پرورش گفت: این همایش اواخر دی ماه سال جاری باحضور اعضای شوراها و درهفته شوراهای آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یک سوم دانش آموزان استان در شهرستان بویراحمد مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: دراین همایش از شورای آموزش وپرورش بویراحمد که رتبه اول استان راکسب کرده، تجلیل می شود.

طاهری یکی ازاولویتهای مهم آموزش وپرورش را هوشمند سازی مدارس عنوان کرد و افزود: تحقق این امر مستلزم مشارکت همه دستگاههای اجرائی در استان است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان با بیان اینکه تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در بستر آموزش وپرورش شکل می گیرد، اظهار داشت: رشد و شکوفایی در هر جامعه ریشه در آموزش و پرورش دارد و اگر بستر و زمینه این رشد فراهم باشد، این دانش آموزان هستند که در آینده، کشور را به سوی تعالی و پیشرفت هدایت می کنند.

طاهری با اشاره به طرح پوشش در مدارس، بیان داشت: طرح یکسان سازی پوشش در مدارس، بهمن ماه امسال به مناقصه گذاشته خواهد می شود.