نهاوند در مسابقات فوتسال استان همدان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه ‌بان پاس از این تیم جدا شد.

براساس این گزارش، دروازه‌بان اصفهانی تیم فوتبال پاس با دریافت رضایت نامه، از باشگاه پاس همدان جدا شد.

کورش امیریوسفی دروازه‌بان تیم پاس در نیم فصلی که گذشت به عنوان دروازه‌بان سوم همراه این تیم بود.

کورش امیریوسفی با دریافت رضایت‌نامه از باشگاه جدا شد و به تیم استقلال اهواز پیوست.

هندبال همدان از صعود بازماند

در رقابت‌های لیگ دسته دوم هندبال کشور تیم همدان از صعود بازماند.

رقابت‌های لیگ دسته دوم هندبال با حضور 11 تیم در شهرستان قاین برگزار شد و تیم شهدای کازرون با شکست دادن تیم ثامن الحجج سبزوار قهرمان رقابت‌ها شد.

در گروه دوم تیم‌های طلای سرخ قاین، ثامن الحجج سبزوار، هیئت هندبال همدان، کردستان و هیئت هندبال سلماس حضور داشتند.

در نهایت پس از انجام بازی‌های دور مقدماتی تیم‌های شهدای کازرون، طلای سرخ قاین، ثامن‌الحجج سبزوار و هیئت هندبال ورامین موفق شدند به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کنند و همدان پنجم شد.

در این رقابت‌ها همدانی‌ها با پیروزی برابر هیئت هندبال سلماس و دو شکست مقابل تیم هندبال کردستان و تساوی در مصاف با طلای سرخ قاین به کار خود پایان داد.

قهرمانان ادوار مختلف المپیک به همدان می‌آیند

همزمان با جشنواره زمستانی در همدان شاخص‌ترین قهرمانان المپیک کشورمان به همدان می‌آیند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اعلام این خبر گفت: جشنواره زمستانی همدان با شکوه خاصی برگزار می شود و در بهمن ماه پذیرای علاقه‌مندان به گردشگری در همدان هستیم.

علیرضا ایزدی افزود: در این راستا قهرمانان ادوار المپیک کشورمان به همدان دعوت می شوند و این قهرمانان سال 1948 تا 2012 با حضور در همدان جشنواره زمستانی را با شکوه خواهد کرد.

حضور قهرمانانی چون رضازاده، ساعی، سلیمی، رسول خادم، علیرضا دبیر، توکلی، سوریان در همدان این جشنواره را جهانی می کند.

قهرمانان المپیک در روزهای هفن تا 9 بهمن‌ماه میهمان جشنواره هستند.

پیشتازان نهاوند قهرمان فوتسال استان همدان

مسابقات قهرمانی نوجوانان استان همدان به میزبانی نهاوند و کبودراهنگ برگزار شد که در پایان پیشتازان نهاوند قهرمان استان شد.

در این مسابقات 12 تیم شرکت داشتند که دو تیم نهاوند و کبودراهنگ به فینال رسیدند.

تیم پیشتازان نهاوند توانست در بازی فینال 5 بر 3 حریف خود را مغلوب سازد و به مسابقات کشوری راه پیدا کند.

مربیان تیم پیشتازان عبدالرضا بیات و داوود سیاوشی بودند.

حضور تیم جودو همدان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم جودو استان همدان به مسابقات قهرمانی کاتا کشور اعزام می شود.

بر اساس این گزارش، تیم جودو استان همدان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کاتا کشور درچهار فرم ناگه نو کاتا، گوشین جوتسو، کاتامه نو کاتا و جونو کاتا از فردا به مدت دو رو به استان گلستان اعزام می شود.

این تیم هشت نفره به مربیگری عبداله جعفری و سرپرستی علی فاتحی در این مسابقات حاضر می شوند.