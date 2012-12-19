به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مظفری شمس امروز در نشست خبری و هزمان با فرارسیدن بیست و چهارمین سالگرد تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) درباره مهمترین دستاوردهای این مجموعه، گفت: در حال حاضر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در طول 23 سال گذشته تاکنون در بسیاری از پروژه عمرانی و صنعتی کشور حضور فعال داشته و منشاء خدماتی به کشور بوده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه هم اکنون توسط متخصصان این مجموعه حدود یکهزار و 900 پروژه تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گرفته است، تصریح کرد: همچنین در حوزه محرومیت‌زدایی هم از سال 1387 قرب کوثر را تاسیس کرده‌ که تاکنون 2000 پروژه را در نقاط دورافتاده و محروم راه اندازی کرده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در حوزه امنیتی و دفاعی هم ماموریت‌های ستاد کل را اجرایی و عملیاتی کرده است، بیان کرد: بر این اساس طرح‌ها و و پروژه‌هایی در راستای پدافند غیرعامل تحویل و راه اندازی شده ضمن آنکه در حوزه کارآفرینی، اشتغال‌زایی و ارتقای مهندسی کشور هم اقدامات مطلوبی انجام گرفته است.

وی همچنین در خصوص مهمترین پروژه های در دست اجرای قرارگاه خاتم الانبیا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار داشت: در حال حاضر در صنایع نفت و گاز با سند چشم‌انداز فاصله بسیاری داریم.

مظفری شمس با بیان اینکه بر اساس اهداف چشم انداز تعریف شده در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید تا افق 1404 به جایگاه دومین تولید کننده نفت و گاز طبیعی منطقه دست یابیم، تبیین کرد: همچنین در صنایع پالایش و فرآوردهای نفتی، فناوری‌های نفت و گاز و پتروشیمی هم در منطقه رتبه اول را به دست آوریم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با اعلام اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نمی‌تواند نسبت به حضور در صحنه نفت و گاز بی‌تفاوت باشد، یادآور شد: از این رو از حدود 6 سال گذشته در صنایع نفت و گاز کشور حضور پیدا کرده و و جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی شده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی یکی از برنامه های اولویت دار صنعت نفت توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور است، تصریح کرد: باید با توسعه این میادین سهم نفت و گاز خود را از میادین مشترک برداشت کنیم.

وی درباره احتمال حضور قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در طرح و پروژه های عمرانی سایر کشورهای جهان اسلام، توضیح داد: یکی از اهداف فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در سند راهبردی مصوب سازندگی حضور در کشورهای همسو و مسلمان است و متناسب با شرایط و نیازهای کشورهای درخواست کننده در این مناطق حضور پیدا می‌کنیم.

مظفری شمس در خصوص احتمال واگذاری چندین پروژه عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در کشور سوریه، اظهار داشت: از سوریه درخواست‌هایی مطرح شده اما با توجه به شرایط فعلی این کشور اسلامی، در شرایط فعلی امکان حضور فراهم نیست.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در خصوص آخرین وضعیت ساخت سد بختیاری به عنوان بزرگترین سد دوقوسی جهان تاکید کرد: این سد با 315 متر بلندترین سد بتنی جهان بوده که روی رودخانه بختیاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر عملیات مقدماتی برای تجهیز کارگاه‌ها و تونل‌های انحراف و دسترسی سد بختیاری آغاز شده ضمن آنکه و دولت و وزارت نیرو هم از این اقدام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) استقبال کرده است.

وی با یادآوری اینکه پیش از این رکورد ساخت بلندترین سد جهان با ارتفاع 305 متر در اختیار چینی‌ها قرار داشت، تبیین کرد: چینی ها تلاش می‌کردند که این پروژه سد بختیاری را که 10 متر با رکورد قبلی آنها اختلاف دارد بر عهده بگیرند، اما با حمایت رئیس ‌جمهور و وزیر نیرو این پروژه در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) قرار گرفت.

مظفری شمس در پاسخ به رقابت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با پیمانکاران بخش خصوصی، بیان کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) را جدا از جامعه‌ پیمان‌کاری حساب نمی‌کنیم و بلکه موفقیت خود را در به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در سازندگی کشور می‌دانیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی در اجرای طرح های مختلف عمرانی و صنعتی نیستیم، خاطرنشان کرد: سند سازندگی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) توسط مرکز راهبردی سپاه تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده است.

این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه سازندگی جز ماموریت‌های سپاه است، بیان کرد: بر این اساس برای انجام این ماموریت ملی، مدیریت و شیوه خاصی را در اختیار گرفته است.