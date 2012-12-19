به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری امروز چهارشنبه با اشاره به تدوین آئین نامه اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری افزود: بر اساس این آئین نامه طی دو مرحله در نیمه اول و دوم سال پژوهانه ای به مبلغ 5 میلیون تومان به این دانشجویان اعطا می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تاکنون طی شش مرحله پژوهانه به دانشجویان مشمول اعطا شده است، اظهار داشت: طی این شش مرحله به 13 هزار و 960 نفر از دانشجویان دوره دکتری پژوهانه اعطا شده است که این میزان حدود 64 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه آخرین مرحله اعطای پژوهانه مرحله ششم در نیمه اول سال جاری بوده است، یادآور شد: در این مرحله به دو هزار و 235 دانشجوی دکتری مبلغ هشت میلیارد و900 میلیون تومان پژوهانه اعطا شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات این پژوهانه تا دی ماه سال جاری به دانشگاه ها داده می شود، گفت: از مجموع سیزده هزار و 968 دانشجوی دکتری واجد شرایط، شش هزار و 108 نفر از وزارت علوم و هفت هزار و 860 نفر از وزارت بهداشت بودند.

سلطانخواه همچنین تقاضا محور شدن پژوهش های دوره دکتری را از آثار اعطای پژوهانه ذکر کرد و ادامه داد: با اعطای این پژوهانه موجب شده است که حداکثر ظرف 4 سال این دسته از دانشجویان فارغ التحصیل شوند این امر موجب ایجاد ظرفیت های جدید برای پذیرش دانشجویان دکتری می شود.

راه اندازی سامانه ملی پژوهانه

رئیس بنیاد ملی نخبگان از افتتاح سامانه ملی پژوهانه(سمپ) خبر داد و در این باره توضیح داد: به موازات اعطای پژوهانه برای اینکه اطلاعات کامل در اختیار باشد اقدام به راه اندازی سامانه ملی پژوهانه کرده ایم.

وی با اشاره به قابلیتهای این سامانه اضافه کرد: ایجاد امکان دسترسی تمامی دانشجویان مشمول که از مزایای پژوهانه بهره مند شده یا درشرف بهره مندی هستند به اطلاعات مربوط به خود شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ شروع تحصیل درمقطع دکتری، تاریخ تصویب پیشنهاد رساله، عنوان پیشنهاد رساله، پرداخت اقساط پژوهانه و دیگر اطلاعات ضروری از قابلیتهای این سامانه است که دانشجو با وارد کردن کد ملی خود و شماره دانشجویی می تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارشناسان پژوهانه هر دانشگاه نیز می توانند به اطلاعات پژوهانه مشمولان آن دانشگاه دسترسی داشته باشند، اضافه کرد: علاوه بر این ایجاد امکان دسترسی کاربر معاونت متبوع کل اطلاعات مشمولان پژوهانه در وزاتخانه های علوم و بهداشت از دیگر قابلیتهای این سامانه است.

آغاز وارد شدن اطلاعات مشمولان به سامانه سمپ

سلطانخواه با تاکید بر اینکه وارد کردن اطلاعات در این سامانه آغاز شده است، یادآور شد: در حال حاضر این سامانه حاوی اطلاعات پژوهانه حدود 12 هزار دانشجوی مشمول است که در شش مرحله موفق به دریافت پژوهانه شده اند.

به گفته وی اطلاعات حدود 2 هزار دانشجو که از پژوهانه بهره مند شده اند به دلیل کامل نبودن کد ملی آنها در سامانه وارد نشده است که با هماهنگی های به عمل آمده اطلاعات این دسته از دانشجویان نیز وارد سامانه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این سامانه در فاز اول است، اظهار داشت: در فاز دوم قابلیت دسترسی وزارتخانه های مربوط به کل اطلاعات پژوهانه دانشجویان تحت پوشش آن وزارتخانه و انواع مختلف گزارشگیری بر اساس دانشگاه، استان، جنسیت، وزارتخانه، منطقه حوزه های موضوعی رساله و نحوه پرداختها فراهم خواهد شد.

افزایش اعطای پژوهانه

معاون علمی و فناروی ریاست جمهوری از افزایش میزان پژوهانه خبر داد و گفت: افزایش میزان پژوهانه در دستور کار قرار دارد ضمن آنکه به دانشگاههایی که اقدام به پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور می کنند نیز مشمول اعطای پژوهانه می شوند.