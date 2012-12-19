اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال و آینده ساز کشور می شود

به گزارش خبرگزار مهر، سرگردمختار شیر محمدی افزود: جوانان سرمایه های اصلی یک جامعه محسوب می شوند و سرمایه گذاری فراوانی صرف رشد و پرورش او می شود که با اعتیاد به مواد تمام آن سرمایه های هزینه شده را از بین می برد.

وی اظهار داشت: خانواده ها باید مراقبت بیشتر از جوانان خود کنند چرا که هدف همه افرادی که روزی مصرف مواد اعتیاد آور را آغاز کردند تنها ارضاء حس کنجکاوی، اثبات شجاعت و همرنگی با همسالان و دوستان ، فرار از تنهائی و اضطراب، ماجرا جویی ، تفریح و تنفن بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال جوانان می شود و باید دانست که سلامتی جسمانی و روانی به آسانی بدست نیامده و نباید این نعمت بزرگ الهی را به آسانی از دست داد.

سرگرد شیر محمدی، تغییر ذائقه مصرف کنندگان مواد مخدر از سنتی به صنعتی یک توطئه شوم دشمنان و از مصادیق جنگ نرم دانست و اظهار داشت: عدم آگاهی خانواده از اثرات مخرب مواد مخدر صنعتی و توجه به باورهای غلط در مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله اینکه این مواد اعتیاد آور نیستند را از عوامل گسترش اسفاده از این مواد دانست.

وی تاکیدکرد: آسیب های مواد مخدر صنعتی بسیار بیشتر از مواد مخدر سنتی است و تاثیرات بسیار سوء و مخرب بر سلامتی مصرف کنندگان دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان در ادامه افزود: اعتیاد به مواد مخدر مسله بغرنجی است که گریبان گیر انسان شده و آنچنان زندگی افراد در خانواده ها را احاطه کرده که هر لحظه فرد یا خانواده ایی را به نابودی می کشاند و خسارت های و ضررهای مالی و جانی که خانواده ها و جامعه در اثر اعتیاد متحمل می شوند کمتر از خسارت های یک جنگ خانما نسوز نیست .

سرگرد شیرمحمدی ، از اجرای 46 طرح پاکسازی و متلاشی شدن 22 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف 581 کیلو گرم انواع مواد مخدر در طول سال جاری خبر داد.

تعامل پلیس و مردم عرصه را بر مجرمان تنگ تر خواهد کرد

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در جلسه توجیهی اپراتورهای 110 با اشاره به افزایش تماس های شهروندان با پلیس گفت: گسترش هر چه بیشتر تعامل پلیس و مردم عرصه را بر مجرمان تنگ تر خواهد کرد.

سرهنگ مراد جعفری در جلسه توجیهی اپراتورهای 110 افزود: ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه های جرم را از تاثیرات راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 برشمرد.

وی اظهار داشت: ارائه یک سامانه پویا در برقراری ارتباطی منطقی و متقابل بین پلیس و مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم در جامعه از تاثیرات راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 در جامعه است.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:حضور به موقع در صحنه های جرم و برخورد مناسب با شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان و کسانی که آرامش و امنیت مردم را به هم می زننند از انتظارات به حق مردم از پلیس 110 است.

سرهنگ جعفری، ارتباط مستمر مردم با پلیس را باعث تحقق امنیت پایدار در جامعه خواند و گفت:این ارتباط تنگاتنگ عرصه را بر مجرمان تنگ و غیر قابل تحمل خواهد کرد.

وی، از شهروندان عزیز خواست فقط در مواقع ضروری و نیاز به پلیس با این سامانه تماس بگیرند تا پلیس بتواند خدمات بهتر و بیشتر به شهروندانی که نیاز ضروری به حضور پلیس دارند ارائه دهد.



