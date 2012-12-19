اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال و آینده ساز کشور می شود

به گزارش خبرگزار مهر، سرگردمختار شیر محمدی افزود: جوانان سرمایه های اصلی یک جامعه محسوب می شوند و سرمایه گذاری فراوانی صرف رشد و پرورش او می شود که با اعتیاد به مواد تمام آن سرمایه های هزینه شده را از بین می برد.
وی اظهار داشت: خانواده ها باید مراقبت بیشتر از جوانان خود کنند چرا که هدف همه افرادی که روزی مصرف مواد اعتیاد آور را آغاز کردند تنها ارضاء حس کنجکاوی، اثبات شجاعت و همرنگی با همسالان و دوستان ، فرار از تنهائی و اضطراب، ماجرا جویی ، تفریح و تنفن بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال جوانان می شود و باید دانست که سلامتی جسمانی و روانی به آسانی بدست نیامده و نباید این نعمت بزرگ الهی را به آسانی از دست داد.
سرگرد شیر محمدی، تغییر ذائقه مصرف کنندگان مواد مخدر از سنتی به صنعتی یک توطئه شوم دشمنان و از مصادیق جنگ نرم دانست و اظهار داشت: عدم آگاهی خانواده از اثرات مخرب مواد مخدر صنعتی و توجه به باورهای غلط در مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله اینکه این مواد اعتیاد آور نیستند را از عوامل گسترش اسفاده از این مواد دانست.
وی تاکیدکرد: آسیب های مواد مخدر صنعتی بسیار بیشتر از مواد مخدر سنتی است و تاثیرات بسیار سوء و مخرب بر سلامتی مصرف کنندگان دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان در ادامه افزود: اعتیاد به مواد مخدر مسله بغرنجی است که گریبان گیر انسان شده و آنچنان زندگی افراد در خانواده ها را احاطه کرده که هر لحظه فرد یا خانواده ایی را به نابودی می کشاند و خسارت های و ضررهای مالی و جانی که خانواده ها و جامعه در اثر اعتیاد متحمل می شوند کمتر از خسارت های یک جنگ خانما نسوز نیست .
سرگرد شیرمحمدی ، از اجرای 46 طرح پاکسازی و متلاشی شدن 22 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف 581 کیلو گرم انواع مواد مخدر در طول سال جاری خبر داد.
تعامل پلیس و مردم عرصه را بر مجرمان تنگ تر خواهد کرد
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در جلسه توجیهی اپراتورهای 110 با اشاره به افزایش تماس های شهروندان با پلیس گفت: گسترش هر چه بیشتر تعامل پلیس و مردم عرصه را بر مجرمان تنگ تر خواهد کرد.
سرهنگ مراد جعفری در جلسه توجیهی اپراتورهای 110 افزود: ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه های جرم را از تاثیرات راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 برشمرد.
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