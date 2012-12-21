نتایج مهم تحقیق تصمیم سازی، تصمیم گیری، رشد و پرورش پژوهشگران است

حمیدرضا پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه منوط به پژوهش های مساله محور و مورد نیاز جامعه است، افزود: نتایج چنین تحقیقاتی به طور قطع با ایجاد بسترهای مناسب برای تصمیم سازی، تصمیم گیری، رشد و پرورش پژوهشگران همراه خواهد بود.

پژوهشگران نیروهای فعال و سودمند یک جامعه



وی خاطر نشان کرد: به دلیل اهمیت و جایگاه پژوهش و پژوهشگران به عنوان نیروهای فعال و سودمند جامعه هفته‌ای به نام پژوهش نامگذاری شده تا فرصتی مناسب برای تقدیر از مقام پژوهش و پژوهشگران و معرفی آثار برجسته و برتر تحقیقی فراهم شد.

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی گرمسار ضمن بیان این نکته که هفته پژوهش می تواند فرصتی برای مراکز علمی، پژوهشی و واحدهای تحقیقی برای ارائه‌ گزارش عملکرد خود بدهد، یادآور شد: این هفته زمان مناسبی برای آسیب‌شناسی و مشخص کردن بهتر فرصت‌ها، تهدیدها و عملکردها و تسهیل در امور را فراهم می آورد.

ترسیم استراتژی های علمی برای بهبود شرایط زیستی یک ضرورت



پازوکی با تاکید بر این که تمام پدیده‌های جهان، نشانی از تدبیر و حکمت الهی است، تصریح کرد: انسان در این شرایط مسئولیت خاصی بر عهده خواهد داشت و همواره مهمترین دغدغه ذهنش، یافتن پاسخی صحیح و علمی برای وقوع حوادث و پدیده‌های پیرامونی، ارائه راه حل‌های منطقی برای مسائل پیش رو، ترسیم استراتژی‌ها ی علمی به منظور بهبود شرایط زیست و در نهایت نیل به مرتبه کمال مطلوب است.

وی روایت حضرت علی (ع) که فرمودند:" لاسنه افضل من‌التحقیق" هیچ کوششی ارزشمندتر از تحقیق نیست، را بهترین دلیل بر اهمیت پژوهش دانست و عنوان کرد: هیچ کوششی ارزشمندتر از تحقیق و ارائه‌ دستاوردهای آن به تشنگان دانش و معرفت نیست.

توجه به پژوهش و تحقیق، مهمترین عامل پیشرفت جوامع



مدیر پژوهش سرای دانش آموزی گرمسار از مهمترین عوامل در پیشرفت جوامع را توجه به پژوهش و تحقیق معرفی کرد و ابراز داشت: آن دسته از جوامعی که ابتدا زمینه‌ و بستر مساعد پژوهش و تحقیق را مهیا ساخته و آن را خمیر مایه امورشان قرار داده‌اند، مدارج ترقی و بالندگی را هر چه مطلوبتر و در زمان کوتاهتری سپری کرده‌اند.

پازوکی در پایان با اشاره به این مطلب که بی‌تردید دستیابی به توسعه همه جانبه بدون بهره‌گیری مناسب از یافته‌های پژوهشی میسر نخواهد بود اظهار داشت: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام آموزشی کشور در اثر پژوهش ایجاد می شود و زمینه‌ مناسبی را برای رشد و پرورش پژوهشگران با اولویت‌ اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان فراهمی می کند.