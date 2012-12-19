جزئیات اعزام به عمره/ 25 دی نخستین پرواز زائران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه سازمان حج آمده است: با استعانت از خداوند متعال و برابر برنامه ریزی های بعمل آمده،انشاءالله عملیات ثبت نام درگروهها واعزام معتمرین در دومرحله انجام می‌گیرد که مرحله اول گروههای اعزامی در دهه اول ربیع الاول حدودا از 25 دی ماه تا سوم جمادی الثانی حدودا 15 اردیبهشت 1392 اعزام می‌شوند.

همچنین مرحله دوم، گروه‌های اعزامی از دهه سوم جمادی الثانی حدودا از 16 اردیبهشت ماه 1392 تا دهه سوم شعبان حدودا 16تیر ماه1392 اعزام خواهند شد.

طبق اعلام سازمان حج، بنابراین پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروههای مرحله اول از تاریخ 30/09/1391 به ترتیب در هراستان برابر اطلاعیه هایی که متعاقبا ازسوی هریک از مدیریت های حج وزیارت استان درجرایدمحلی واستانی اعلان می گردد، آغاز خواهد شد.

سازمان حج تاکید کرده است: از تمامی کسانی که واجد شرایط تشرف در مرحله اول اعزام به عمره می باشند، دعوت می شود با عنایت به نکات اعلام شده از سوی این سازمان اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین تاکید شده است که تشرف معمترین در هر زمان منوط به صدور بموقع روادید از سوی سفارت کشور عربستان سعودی در ایران و تایید جداول پروازی است.

طبق اعلام سازمان حج، جزئیات پذیرش واعلام گروههای مرحله دوم( گروههای 16/02/92تا16/04/92)، بهمراه ضوابط وشرایط ثبت نام حدودا در دهه سوم بهمن ماه 1391برابر اطلاعیه های مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

مشمولین ثبت نام وتشرف مرحله اول

1- دارندگان اولویت های 1 تا300 بانک ملت که در ثبت نام عمومی سال 1387 شرکت نموده و کارت ثبت نام دارای اعتبار را در دست دارند.

تبصره: متقاضیان بمنظور اطلاع از اولویت های تشرف می توانند با مراجعه به سایت بانک ملت به آدرسwww.bankmellat.irویا با مراجعه به یکی از شعب آن بانک ویاتماس با شماره تلفن 1556(مرکز ارتباطات مردمی بانک ملت) و یا ارسال شماره ثبت نام خود به مرکز پیام بانک ملت به شماره 200034 (از طریق پیامک)از اولویت تشرف خود مطلع گردند.

2- تمامی کسانیکه درعمره گذشته با برگه تشرف صادره در گروههای اعزامی 10/04/91 لغایت 29/04/91 ثبت نام و واریز وجه نموده ، لیکن به واسطه عدم صدور روادید توفیق تشرف را نداشته اند فقط در همان استان با ارائه کد ملی به هریک از کارگزاران ، امکان ثبت نام برای آنان فراهم میباشد.

با توجه به فراخوان ها و دعوت مکرر سازمان طی سنوات گذشته از کلیه دارندگان قبوض بانک ملی مربوط به ثبت نام های سنوات1363 ،1376و1382 تا 1386 مبنی بر ضرورت مراجعه وتشرف به عمره (خاصه در طول عمره گذشته بعنوان آخرین فرصت) درگروههای عمره جاری تا تعیین و تکلیف نهایی برای اینگونه قبوض، امکان ثبت نام در گروهها برای اینگونه افراد فراهم نبوده و سازمان در آینده نزدیک برای دارندگان این قبوض تصمیم گیری و مراتب را از طریق جراید اعلام خواهد نمود.

تاریخ پذیرش مشمولین تشرف

1- اسامی و نشانی دفاتر زیارتی مجاز به همراه تاریخ پرواز،گروه قیمتی و هزینه سفر و سایر اطلاعات لازم در هر استان توسط دفاتر حج و زیارت استان در روز چهار شنبه 29/09/91 و استانهای تهران ، البرز وقم روز پنجشنبه 30/09/91 از طریق جراید کثیرالانتشار محلی اعلام وتاریخ ونحوه پذیرش متقاضیان نیزبرابر زمانبندی مربوط هر استان، در دفاتر زیارتی آغاز خواهد شد.

2- تاقبل از اعلام رسمی اسامی دفاتر زیارتی در جراید استان ، هیچ یک از دفاتر مذکورمجاز به پذیرش متقاضیان و اخذ مدارک از آنان تحت عناوین رزرو، لیست انتظار و... نبوده و ثبت نام فقط در روز و ساعت اعلام شده از سوی دفتر حج و زیارت استانها با حضور ناظرین مربوط انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است چنانچه در مهلت مقرر(برابر اطلاعیه استانی دفاتر حج و زیارت) واجدین شرایط فراخوان شده برای ثبت نام و تکمیل ظرفیت های پروازی اقدام ننمایند، سازمان حج و زیارت با دعوت از اولویت های بعدی نسبت به تکمیل ظرفیت گروه ها اقدام خواهد نمود.ازاینرو از هم اکنون توصیه میگردد که متقاضیان ظرف مهلت تعیین شده به کارگزاران مجاز در سطح استان/شهرستان مربوط مراجعه ونسبت به ثبت نام در گروه وتاریخ موردنظرشان اقدام نمایند.

نحوه ثبت نام و مدارک لازم

1- متقاضی با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات زیارتی امکان انتخاب گروه و تاریخ پرواز مورد نظر خود را دارد ازاین رو توصیه می گردد متقاضیان با مراجعه به نزدیکترین کارگزار(محل سکونت یا کار) نسبت به انتخاب گروه و رزروجا در ظرفیت خالی گروهها اقدام نماید.

هنگام ثبت نام اولیه(رزروجا) به کارگزار مبداء(رزروکننده) اصل قبض بانکی دارای اولویت + کارت یا شماره ملی + اصل و کپی شناسنامه + و سایر مدارکی که در اطلاعیه های استانی ذکر میگردد را جهت خود و همراهان درجه اول(همسر-فرزند-پدر-مادر-برادر-خواهر) ارائه نموده و برگه رزرو جا را دریافت نمایید.

متقاضیان مندرجات برگه رزروجای تحویلی را بدقت مطالعه نموده و وفق مفاد مطالب ذکر شده ادامه فرآیند را دنبال نمایند.

2- تشرف معتمرین با گذرنامه عادی بین المللی (باحداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز گروه وداشتن حداقل 2 صفحه خالی مقابل هم)خواهد بود. بدیهی است دریافت گذرنامه جدید و یا تمدید اعتبار آن و همچنین پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده متقاضی می باشد.

توضیح مهم: برای متقاضیان که اقدام به ثبت نام در پروازهای یک ماه نخست عملیات می نمایند ارائه اصل گذرنامه دارای اعتبار الزامی بوده و در اسرع وقت می بایست مراحل بعدی ثبت نام را دنبال و ثبت نام خود را قطعی نمایند.

3- با توجه به اینکه ظرفیت هر گروه تعیین شده و قابلیت افزایش ندارد، لذا هنگام مراجعه به دفتر زیارتی به نحوی اقدام شود که جهت خود و همراهان و سایر افرادی که تمایل دارند باهم مشرف شوند واولویت تشرف نیز دارند ثبت نام و رزروجا انجام گیرد، زیرا پس از تکمیل ظرفیت گروه، افزایش ظرفیت مقدور نمی باشد از اینرو هنگام ثبت نام اولیه (رزرو) دقت لازم را مبذول نموده و مندرجات برگه رزروجارا مطالعه فرمایند.

4- خروج از کشور مشمولین وظیفه عمومی و پرسنل نیروهای مسلح تابع مقررات مربوطه خواهدبود.

تذکرات مهم

1) امکان انجام ثبت نام اولیه و رزرو جا نزد کلیه کارگزاران مجاز سطح استان که در جراید محلی دفاتر حج و زیارت منتشر میشود وجود دارد لیکن قطعی نمودن ثبت نام منوط به مراجعه به کارگزار مقصد در مهلت تعیین شده خواهد بود (برابر مفاد برگه رزروجا.

هزینه های سفر مشمولین تشرف که بخش اصلی آن شامل هزینه ارزی ، ریالی و بلیت هواپیما می باشد همراه با قبض صادره از سوی کارگزار توسط متقاضی در بانک عامل قابل واریز خواهد بود ،کارگزار مجاز به دریافت هیچ گونه وجه نقدی تحت هیچ عنوانی دیگری را بابت ثبت نام ندارد.

2) برخی از گروه ها جهت تهیه و تأمین ساک یک شکل(دراندازه های استاندارد شرکت های هوایی) ، البسه و لوازم احرام و طواف و همچنین حمل و نقل از محل سکونت به فرودگاه و بالعکس در داخل کشور بصورت یکجا اقدام می نمایند که در این صورت الزاما می باید در جلسات اول نسبت به انتخاب 3 نفر نماینده از بین خود زائرین اقدام و با نظارت آنان هزینه های خرید وسایل مذکور و حمل و نقل بررسی ، محاسبه و دریافت شود.