عملکرد بازیکنان سپاهان بر کار من تاثیرگذار است/ به پیروزی نیاز داشتیم

سعید برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این مسابقه و پیروزی سپاهان مقابل ثامن الحجج سبزوار در دیدار معوقه لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه بازی خیلی خوبی بود، امسال ثامن الحجج بهترین تیم از لحاظ مهره گیری و بازیکن بود که ما با توجه به بضاعت و بازیکنان خوبی که در اختیار داریم و با تمریناتی که داشتیم توانستیم نتیجه مطلوبی بگیریم.

دروازه بان جوان سپاهان در نیمه اول خروج های نامطمئنی داشت اما در نیمه دوم از بهترین بازیکنان زمین بود. وی در این خصوص گفت: متاسفانه در ابتدای مسابقه نتوانستیم موقعیت های خود را تبدیل به گل کنیم و من هم دروازه بانی هستم که گل نشدن موقعیت های تیمم کمی روی عملکردم تاثیر می گذارد.

وی در همین خصوص ادامه داد: در ادامه همان طوری که تیممان راه افتاد من هم توانستم ذره ذره جبران کرده و خودم را پیدا کنم.

برخورداری در مورد اشتباهات داوری این مسابقه بیان داشت: به هر حال اشتباهات داوری جزئی از بازی است و من در این مورد نظری ندارم.

وی در خصوص قهرمانی نیم فصل سپاهان در لیگ برتر تصریح کرد: خدا را شکر توانستیم قهرمانی نیم فصل را بدست آوریم، ما به این برد پر گل نیاز داشتیم تا در پایان فصل نیز بتوانیم به مقام قهرمانی برسیم.

سعید برخورداری در مورد حضور گسترده تماشاگران در این مسابقه اضافه کرد: اگر در مورد بازیها اطلاع رسانی شود، استقبال تماشاگران از این هم بیشتر خواهد شد و من امیدوارم بتوانیم مسابقات خود را در سالن پیروزی برگزار کنیم تا جمعیت بیشتری بتوانند به سالن مسابقه بیایند.