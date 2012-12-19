زلزله زهان پنج میلیارد ریال به قنوات خراسان جنوبی خسارت زد/توزیع 15 تن علوفه رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، از خسارت دیدن 16 رشته قنات در مناطق زلزله زده این استان خبر داد و گفت: این قنوات به طور متوسط 10 تا 50 درصد خسارت دیده اند.

وی با اشاره به اینکه این قنوات 504 میلیون تومان برآورد خسارت شدند، افزود: این قنوات در شهرستان های زیرکوه و بیرجند واقع شده است.

هادربادی با اشاره به اینکه تعدادی از این قنوات خسارت جدی نداشته و تنها کم آب شده است، بیان کرد: در این راستا طبق تفاهم نامه ای که با بسیج سازندگی و مدیریت بحران امضا شده، کار مرمت قنوات در روستاها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه 150 بارگاه زرشک و واحد دامی در مناطق زلزله زده خراسان جنوبی خسارت دیده است، عنوان کرد: 20 تن محصول زرشک در این مناطق خسارت دیده است.

توزیع 15 تن علوفه رایگان در بین زلزله زدگان

هادربادی همچنین از توزیع 15 تن علوفه رایگان در بین زلزله زدگان خبر داد و گفت: تا زمانی که نیاز باشد علوفه مورد نیاز دام های این زلزله زدگان تامین خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی سبوس، جو و یونجه را از جمله علوفه توزیع شده در بین دام زلزله زدگان این منطقه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در این زمین لرزه 585 دام تلف شده و دفن بهداشتی آن انجام شده است، افزود: از این تعداد تنها 219 راس دام بیمه بوده و غرامت بیمه را دریافت کردند.

هادربادی از احداث12 جایگاه موقت نگهداری دام در مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: این جایگاه به صورت موقت با همکاری بسیج سازندگی راه اندازی شده و در حال حاضر مشکل نگهداری دام زلزله زدگان را رفع کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت تسهیلات برای احداث 15 جایگاه نگهداری دام خبر داد و گفت: احداث اصولی جایگاه نگهداری دام و احداث بارگاه های زرشک در این نیز انجام می شود.