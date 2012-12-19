پژوهش محور توسعه/ جامعه دانش محور مبتنی بر پژوهش و یادگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله عزیزی صبح چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از معلمان پژوهنده استان کردستان اظهار داشت: با پژوهش و تحقیق می توان زمینه و مسیر ارتقاء علمی دانش آموزان و در نهایت تمامی اقشار جامعه را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه پژوهش محور توسعه هر کشوری است، افزود: انتظار می رود کشور ایران در مسیر پژوهش محوری گام بردارد.

عضو شورای عالی تحقیقات آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: علم ماحصل تجربه است و تجربه با کنجکاوی و جستجو که همان پایه های پژوهش است ایجاد می شود.

عزیزی یادآور شد: جامعه دانش محور مبتنی بر دانش و یادگیری است و گرایش به دانایی و یادگیری ویژگی جامعه های توسعه یافته است.

وی ادامه داد: حمایت از پژوهشگران و گرایش معلمان به اقدام پژوهی می تواند نظام آموزشی را تغییر دهد و این امر موجب می شود تا دانش آموزان پژوهش محور تربیت شوند.

عضو شورای عالی تحقیقات آموزش و پرورش کردستان گفت: پژوهش هم ناظر بر مشکلات است و هم راهکاری ارائه می دهد برای رفع موانع و هم موجب ارتقاء سطح علمی کشور و استان می شود.

عزیزی اظهار داشت: عدم شناخت و تسلط بر زبان علمی پژوهش، ابزار کار تحقیق، محیط مناسب کار پژوهشی، عدم همکاری دستگاه های اجرایی استان، عدم حمایت مالی و معنوی پژوهشگران و خلع حوزه های فردی از بارز ترین چالش های اسن حوزه در استان است.

وی افزود: متاسفانه در حوزه ای پژوهش انسانی محققان با خطوط قرمز زیادی روبرو می شوند و این امر یکی از اصلی ترین مشکل محققان است.

عضو شورای عالی تحقیقات آموزش و پرورش کردستان در پایان بیان کرد: نیاز است با برنامه ریزی مناسب، برگزاری کارگاه های آموزشی، تغیر روش های سنتی آموزش در مدارس زمینه را برای رشد و توسعه پژوهش در استان هموار سازیم.