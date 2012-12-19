مسئولان آموزش عالی هفته آینده در کمیسیون آموزش مجلس

جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه روز گذشته کمیسیون با حضور وزیر علوم در دو بخش برگزار شد دربخش اول، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سوالات نماینده فومن درمورد توسعه فضای آموزشی پاسخ داد و نماینده فومن قانع شد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در بخش دوم وزیر علوم در مورد عملکرد این وزارتخانه در خصوص مفاد قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه توضیحاتی ارائه کرد که به دلیل برنامه گسترده وزارت علوم در این رابطه مقرر شد روز دوشنبه هفته آینده وزیر علوم به همراه تمام معاونانش در جلسه کمیسیون حاضر شود و کمیسیون هم یک روز کاری خود را به مسئولان آموزش عالی اختصاص دهد، تا نمایندگان به صورت مفصل سئوالات خود را مطرح کرده و به تبادل نظر بپردازند.

وی تصریح کرد: در این جلسه در مورد مباحث آموزش عالی، ضعف پژوهش، شرکت های دانش بنیان، کنکور و تمام مسایلی که به آموزش عالی مرتبط است بحث خواهد شد.