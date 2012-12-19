به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نور محمدی عصر چهارشنبه در بازدید از آموزشگاه های آزاد هنری نقش و آریا با اشاره به این که ورود آثار هنری مطلوب در خانواده ها بستر ساز معنویت خواهد شد افزود: آموزش صحیح هنری در این مراکز بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: مراکز هنری باید در کنار پرداختن به آموزش صحیح و کاربردی، متربیان را برای برنامه ریزی در راستای رونق اقتصاد هنری آماده کنند.

توزیع بیش از سه هزار عنوان کتاب در شهرستان گرمسار



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار ضمن بیان این مطلب که از ابتدای سال تا کنون بیش از سه هزار عنوان کتاب میان عموم مردم بویژه جوانان و نوجوانان این شهرستان اهدا شده تصریح کرد: این کار به منظور ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در میان مردم انجام شده و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

نور محمدی تاکید کرد: این تعداد کتاب موضوعات مختلف اعم از قرآنی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، تاریخ و ادبیات و ... به مراکز مختلف از جمله کتابخانه های مدارس و دانشگاه ها، کانون های فرهنگی هنری مساجد و برخی از ادارات شهرستان های گرمسار و آرادان اهداء شده است.

برپایی بیش از 11 نمایشگاه علمی، فرهنگی و هنری در شهرستان گرمسار



وی برپایی بیش از یازده مورد نمایشگاه های کتاب، محصولات فرهنگی، نرم افزار و هنرهای تجسمی در شهرستان های گرمسار و آرادان با موضوعات گوناگون از جمله قرآنی، مذهبی، فرهنگی، هنری، آموزشی علمی، کودک، نوجوان، طراحی، نقاشی، سفال، گرافیک، عکس و ... از دستاوردهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار معرفی کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار در ادامه با اشاره به این که تعداد سه عنوان کتاب از نویسندگان بومی این شهرستان با حضور علاقمندان و اهالی قلم رونمایی شده عنوان کرد: برگزاری برنامه های مختلف از جمله جشن کتاب و مسابقات فرهنگی با موضوع کتابخوانی نیز از دیگر فعالیت های این اداره از آغاز سال تا کنون بوده است.

حضور بیش از 50 هزار علاقمند در برنامه های اداره ارشاد گرمسار



نورمحمدی با تاکید بر این که حدود 50 هزار نفر از عموم مردم بویژه جوانان، نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان و هنردوستان در برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار و آرادان شرکت داشته اند ابراز داشت: سیستم کتابخانه های باز این شهرستان نیز تا کنون با استقبال خوبی مواجه شده و امیدواریم هر روز شاهد رونق بیشتر این کتابخانه ها در جامعه باشیم.

گفتنی است در پایان این دیدار نورمحمدی مجوز فعالیت پنج ساله و درجه یک هنری را به دو آموزشگاه هنری نقش و آریا که با گرایش طراحی و نقاشی فعالیت داشتند به آن ها اهدا کرد.