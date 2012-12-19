عملکرد قضات باید باعث بسط عدالت در جامعه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین معارفه رئیس حوزه قضائی بخش شهداد کرمان گفت: افرادی که حضور خداوند را پررنگ‌تر در زندگی خود دارند با مشکلات و معضلات کمتری نیز مواجه می‌شوند.

حجت‌الاسلام علی توکلی اظهار داشت: زندگی صنعتی و ماشینی و الگو پذیری از مدل زندگی غربی، زمینه ساز مشکلات و معضلات اجتماعی است، زیرا در چنین مدلی، حضور خداوند بسیار کم‌رنگ‌شده است.

توکلی با اشاره به نقش مهم تقوا در سازندگی افراد عنوان کرد: تقوا به تنهایی کافی نیست و باید نیکی کردن و احسان به هم نوعان را نیز سرلوحه امور قرار داد.

وی افزود: دعای خیر دیگران در حق ما از همه چیز بالاتر است، که در سایه نیکی به مردم و احسان به هم نوع قابل تحصیل است.

این مسئول قضایی اظهار داشت: به همان میزان که تقوای الهی در زندگی کم شود، خدمت به مردم نیز دچار اختلال می‌شود.

توکلی تصریح کرد: قاضی باید مجسمه عدالت و صداقت باشد و همواره درجهت بسط عدل و تحقق عدالت گام بردارد.

وی بر احترام به افراد و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و بیان داشت: همواره باید احترام افراد و برخورد مناسب مد نظر باشد، چراکه عزت و ذلت به دست خداست و عواقب و رفتارمان را به خودمان باز میگرداند.

توکلی افزود: آبرو، اعتبار و توفیق خدمت محصول عملکرد خود انسان است و چنانچه انسان طالب آرامش و آسایش در زندگی است باید تقوا پیشه کرده و خدمت به مردم را در نظر داشته باشد.

حجت‌الاسلام الله‌وردی امام جمعه شهداد نیز در این مراسم با اشاره به کمبود نیروی اداری مجموعه دادگاه عمومی شهداد بیان کرد: عدالت هر چیزی را در جایگاه خود قرار می‌دهد.

وی گفت: قوه قضائیه مورد توجه امام راحل و مدنظر مقام معظم رهبری است.

در این آیین محمد جعفری به عنوان رئیس جدید حوزه قضائی بخش شهداد شهرستان کرمان معرفی شد.

رئیس حوزه قضایی بخش شهداد معرفی شد

محمد جعفری رئیس شعبه 103جزایی سیرجان به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش شهداد منصوب شد.

با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان و چندتن از معاونین دادگستری و با حضور امام جمعه، بخشدار و جمعی از مسئولین بخش شهداد محمد جعفری به عنوان رئیس حوزه قضایی بخش شهدادمعرفی شد .

این انتصاب در پی صدور حکمی از سوی آیت الله آملی لاریجانی صورت گرفت.

لزوم هماهنگی کلید سازان برای باز کردن درب منازل ، خودرو ها و گاوصندوق ها با پلیس

رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان انار گفت: کلید سازان قبل از اقدام برای باز کردن درب منازل، خودرو ها و گاو صندوق ها با پلیس 110 هماهنگی نمایند.

محمود کریمی زارچی افزود: با توجه به مراجعه افراد سود جو و فرصت طلب به مغازه های کلید سازی برای باز کردن فقل درب منازل، خودرو ها و گاوصندوقها، کلید سازان موظف هستند قبل از هر اقدامی مراتب را به فوریت های پلیس 110 اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: این امر به منظور ارتقاء سطح امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در جامه است.