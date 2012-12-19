شادمان: ورزشکار خاطی محروم شد/ رئیس کمیته انضباطی: حکمی صادر نشده!

عباس شادمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام حکم قایقرانان خاطی تیم ملی روئینگ پس از درگیری در اردوی آبادان تصریح کرد: هم‌اکنون در آبادان حضور دارم و طی دو، سه روز گذشته تمامی اتفاقات پیش آمده در اردوی این شهر را بررسی کرده و تشخیص دادیم که "سعید عادلی" یکی از افرادی که در درگیری حضور داشته است را محروم کنیم. ضمن اینکه 3 نفر دیگرهم بی گناه تشخیص داده شده وبه تمرینات تیم ملی بازگشتند.

رئیس کمیته روئینگ فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه ورزشکار مذکور تا پایان سال جاری از حضور در اردوهای تیم ملی محروم است، اظهار داشت: "عادلی" را جریمه نقدی نکردیم؛ چون ورزشکاران روئینگ در ماه تنها 150 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و واقعا نمی‌شود آنها را جریمه نقدی کرد.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود درگیری مذکور با مسائل ناموسی ارتباط داشته، ادامه داد: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد. ورزشکاران کشورمان جوانی کردند و در باراز آبادان دچار درگیری شده بودند.

در همین راستا حسین خیرالهی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون قایقرانی در خصوص حکم صادر شده برای ورزشکاران خاطی اظهار داشت: هنوز حکمی در خصوص درگیری آبادان صادر نشده است و ما منتظرر گزارش کتبی این موضوع نیز هستیم.

وی ادامه داد: زمانی که گزارش به دستمان برسید کمیته انضباطی را تشکیل داده و با بررسی موضوع حکم را صادر خواهیم کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون قایقرانی در خصوص اظهارات شادمانریال گفت: او نظر خودش راگفته و شاید در این خصوص حدس زده باشد. او مسئول گروهی است که به آبادان رفته. البته شادمان باید گزارشی کتبی به ما بدهد تا اعضا کمیته آن را مورد بررسی قرارداده و نظر بدهند.