به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران 7 دیدار از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که طی آن یداله جهانبازی قضاوت دیدار حساس گهر دورود و استقلال را برعهده دارد.

همچنین سیدمهدی سیدعلی داور بازی مس رفسنجان - سپاهان اصفهان است، سیدحسین زرگر قضاوت دیدار داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز را برعهده دارد و سعید مظفری‌زاده داور دیدار حساس صنعت نفت آبادان و راه‌آهن است.

اسامی داوران دیدارهای روزهای اول و دوم از مرحله‌ یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

پنجشنبه - 30/09/91

* شهرداری یاسوج - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی یاسوج

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و محمدرضا غنو، داور چهارم: محمدحسین زاهدی فر

ناظر: هدایت ممبینی، نماینده: محسن زمانی

* ابومسلم مشهد - صبای قم، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن مشهد

داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: سخاوت سلیمان‌نژاد و حمید شجانی، داور چهارم: حسن اکرمی

ناظر: محمود رفیعی، نماینده: مصطفی حکمت شعار

* مس رفسنجان - سپاهان اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و حمزه علی سلیمی، داور چهارم: موسی الرضا ارغوانی

ناظر: سعید بطحائی، نماینده: محمدرضا پور هادی

* صنعت نفت آبادان - راه‌آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: سعید قاسمی و حسن یوسفی، داور چهارم: قاسم واحدی

ناظر: اسماعیل صفیری، نماینده: حسین شمس

* فجرسپاسی شیراز - سایپا شمال، ساعت 14، ورزشگاه دستغیب شیراز

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: علیرضا کناری و جلیل شعرانی، داور چهارم: امید سعیدفر

ناظر: ایرج نظری، نماینده: هادی دزفولی

* داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت

داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: رسول فروغی و رضا عبدوس، داور چهارم: محمد آمانی

ناظر: ابراهیم میرزابیگی، نماینده: آلبرت گریگوریان

جمعه - 01/10/91

* گهر دورود - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه دورود

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: بابک داوری و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: جمشید دانش مهر

ناظر: مسعود مرادی، نماینده: مصطفی شهبازی