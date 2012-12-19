به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران 7 دیدار از مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور را اعلام کرد که طی آن یداله جهانبازی قضاوت دیدار حساس گهر دورود و استقلال را برعهده دارد.
همچنین سیدمهدی سیدعلی داور بازی مس رفسنجان - سپاهان اصفهان است، سیدحسین زرگر قضاوت دیدار داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز را برعهده دارد و سعید مظفریزاده داور دیدار حساس صنعت نفت آبادان و راهآهن است.
اسامی داوران دیدارهای روزهای اول و دوم از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:
پنجشنبه - 30/09/91
* شهرداری یاسوج - ذوبآهن اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی یاسوج
داور: محسن قهرمانی، کمکها: مصطفی فراهانی و محمدرضا غنو، داور چهارم: محمدحسین زاهدی فر
ناظر: هدایت ممبینی، نماینده: محسن زمانی
* ابومسلم مشهد - صبای قم، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن مشهد
داور: سیداحمد صالحی، کمکها: سخاوت سلیماننژاد و حمید شجانی، داور چهارم: حسن اکرمی
ناظر: محمود رفیعی، نماینده: مصطفی حکمت شعار
* مس رفسنجان - سپاهان اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی رفسنجان
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: محمدرضا امینی و حمزه علی سلیمی، داور چهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: سعید بطحائی، نماینده: محمدرضا پور هادی
* صنعت نفت آبادان - راهآهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی آبادان
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: سعید قاسمی و حسن یوسفی، داور چهارم: قاسم واحدی
ناظر: اسماعیل صفیری، نماینده: حسین شمس
* فجرسپاسی شیراز - سایپا شمال، ساعت 14، ورزشگاه دستغیب شیراز
داور: البرز حاجیپور، کمکها: علیرضا کناری و جلیل شعرانی، داور چهارم: امید سعیدفر
ناظر: ایرج نظری، نماینده: هادی دزفولی
* داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت
داور: سیدحسین زرگر، کمکها: رسول فروغی و رضا عبدوس، داور چهارم: محمد آمانی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی، نماینده: آلبرت گریگوریان
جمعه - 01/10/91
* گهر دورود - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه دورود
داور: یداله جهانبازی، کمکها: بابک داوری و علیرضا ایلدروم، داور چهارم: جمشید دانش مهر
ناظر: مسعود مرادی، نماینده: مصطفی شهبازی
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