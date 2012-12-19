دو شهید گمنام در دانشکده نفت اهواز آرام گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای دو شهید گمنام 19 و 20 ساله که در عملیات «والفجر» به شهادت رسیدند، پیش از ظهر امروز چهارشنبه و در سالروز وفات حضرت رقیه(س) تشییع، سپس در دانشکده نفت اهواز در منطقه کوت عبدالله به خاک سپرده شدند.

پیکرهای شهدا پس از اقامه نماز از حسینه ثارالله اهواز به مقابل گلزار شهدای کوت عبدالله انتقال یافتند، سپس برای خاکسپاری در دانشگاه نفت، از گلزار شهدا به سوی دانشکده نفت اهواز مشایعت شدند.



مراسم تدفین در مقابل مسجد دانشکده نفت اهواز با سخنرانی حجت الاسلام محمدصادق امینی، امام جمعه مسجدسلیمان برگزار شد.



همچنین پیکر شهید داریوش باقری کاهکش، پس از سالها دوری از وطن نیز پیش از ظهر امروز در گلزار شهدای اهواز آرام گرفت. مراسم تدفین این شهید دوران دفاع مقدس که به تازگی در عملیات برون مرزی در جزیره مجنون تفحص شده در گلزار شهدای اهواز انجام شد.



شهید باقری کاهکش، همرزم سردار شهید علی هاشمی بود که همانند وی در تیرماه 67 در جزیره مجنون در تک دشمن به شهادت رسید.



