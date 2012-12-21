افزایش خطر نابینایی با مصرف طولانی مدت آسپیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانشمندان مصرف آسپیرین می تواند احتمال بروز یک نوع بیماری تخریب ماکولا مرتبط با سن (AMD)– بیماری که موجب نابینایی می شود- را افزایش دهد.

گروهی از محققان دانشگاه ویسکونسین داده های یک مطالعه بر روی بیماری های چشمی مرتبط با سن را بررسی کردند.

در آن بررسی، معاینات چشمی هر پنج سال یک بار در یک دوره بیست ساله بر روی حدود پنج هزار نفر انجام شده بود. این شرکت کنندگان بین 43 تا 86 ساله بودند که از آنها پرسیده شده بود آیا به طور منظم از اسپیرین دستکم دو بار در هفته به مدت بیش از سه ماه مصرف می کنند یا خیر. دوره متوسط این پیگیری مطالعه 14.8 سال بود.

در این مطالعه محققان بروز انواع مختلف AMDرا بررسی کردند. AMDمرطوب فقط 10 درصد موارد را تشکیل می داد اما موجب بروز نابینایی شدید می شد در حالی که AMDخشک رایج تر و خفیف تر بود بااین حال این بیماری نیز می تواند در هر زمانی به AMDمرطوب تبدیل شود.

نتایج این تحقیقات نشان داد طی این مدت از مطالعه 512 مورد به AMDخشک و 117 مورد به AMDمرطوب مبتلا شدند.

محققان دریافتند افرادی که به مدت 10 سال آسپیرین مصرف می کردند 1.4 درصد بیشتر در خطر ابتلا به AMDمرطوب بودند این در حالی است که آنهایی که این قرص را نمی خوردند 0.6 درصد احتمال ابتلا به این بیماری را داشتند.

این مطالعه نشان داد هیچ ارتباطی بین مصرف اسپیرین و بروز AMDخشک وجود ندارد.