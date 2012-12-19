به گزارش خبرنگار مهر، محمود اعلایی در مراسم اهدای اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) به کنسرسیوم داده‌پردازی نفیس، گفت: با توجه به مدت زمان گذشته از آغاز اجرای طرح شبنم، گزارشات تفصیلی این طرح در حال آماده سازی است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: گزارشات شبنم در رابطه با واردات گوشی تلفن همراه بر طبق آمار رسمی نشانگر این است که واردات گوشی تلفن همراه در سال 89، معادل 35 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 90 به 89 میلیون دلار بالغ شده است.

وی تصریح کرد: در هفت ماهه نخست سال 90، میزان واردات گوشی تلفن همراه معادل 13 تا 14 میلیون دلار بوده در حالی که در 5 ماهه انتهایی سال گذشته این رقم به بیش از 70 میلیون دلار رسیده، این در شرایطی است که اجرای طرح شبنم در حوزه بازار این کالا از 5 ماه انتهایی سال گذشته آغاز شده است.

به گفته اعلایی، دولت در سال گذشته از محل واردات رسمی معادل 170 میلیارد ریال درآمد مازاد بر سالهای قبل داشته ‌است. وی اظهار داشت: بنابراین اگر در حوزه تلفن همراه، درآمد دولت افزایش یافته، به دلیل استفاده از بارکد شبنم و جلوگیری از قاچاق این کالا بوده است.

اعلایی ادامه داد: در بحث تولید داخلی، به زودی برچسب شبنم را نیز بر روی کالاها نصب خواهیم کرد؛ بر این اساس هفته آینده تفاهم‌نامه ای در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به امضا خواهد رسید که بر مبنای آن، کالاهای تولید داخلی نیز برچسب شبنم بگیرند.

وی اظهار داشت: اجرای طرح شبنم هیچگونه تداخلی با ایران کد ندارد و شبنم به نوعی حلقه تکمیلی ایران کد به شمار می‌رود.