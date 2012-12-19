ارتقاء سیستم های آموزشی بستر ساز توسعه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین اسدی در حاشیه بازدید از دبستان شهید مدرس روستای تیژتیژ از توابع منطقه کلاترزان اظهار داشت: دانش آموزان بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور و آینده سازان جامعه هستند و کمک به ارتقاء سیستم آموزشی مدارس به خصوص در روستاها، بستر ساز توسعه اجتماعی است.

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در زمینه کمک به ارتقاء و توسعه سیستم آموزشی به ویژه در روستاهای استان، تعامل و همکاری همه جانبه با اداره کل آموزش و پرورش دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در پایان این بازدید، یک دستگاه رایانه با تمام وسایل جانبی آن را به دانش آموزان دبستان شهید مدرس روستای تیژتیژ در منطقه کلاترزان اهداء کرد.

گفتنی است دبستان شهید مدرس روستای تیژتیژ دارای چهار کلاس درس و 23 دانش آموز پایه اول تا ششم ابتدایی است.

بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملیات احداث تعاونی دانیال طیور

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از تعاونی 2018 دانیال طیور در روستای قلعه شیخان منطقه کلاترزان بازدید کرد.

اسدی در این بازدید، نحوه ساخت و سازهای صورت گرفته در این پروژه بر اساس معماری روز را قابل توجه دانست و افزود: نقش تعاونی ها در شکوفایی اقتصادی جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست.

وی اظهار داشت: در راستای بستر سازی تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حمایت از تعاونی های موجود و کمک به راه اندازی تعاونی های جدید از اولویت های منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان است.

گفتنی است تعاونی 2018 دانیال طیور در زمینی به مساحت پنج هکتار و با زیربنای هزار و 500 متر واقع شده که با بهره برداری از آن در هر دوره 20 هزار قطعه مرغ گوشتی پرورش داده می شود.

مدیرعامل این تعاونی در حاشیه بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان گفت: تا کنون بالغ بر سه میلیارد ریال سرمایه شخصی اعضای تعاونی برای احداث آن هزینه شده است و برای اتمام عملیات احداث و بهره برداری از آن نزدیک به یک میلیارد ریال دیگر اعتبار مورد نیاز است.

فاروق سراج الدینی بیان کرد: پیش بینی می شود عملیات احداث این پروژه که به دلیل نوسانات اخیر ارزی بیش از دو سال به درازا کشیده است تا قبل از پایان سال جاری اتمام و مورد بهره برداری قرار گیرد.