یونان بار دیگر صحنه اعتصابات کارگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اعتصاب در اعتراض به سیاستهای جدید ریاضتی دولت انجام شده و سبب بروز اختلال در حمل و نقل، فرود هواپیماها و تعطیلی مدارس شده است.

این اعتصاب 24 ساعته بوده و آخرین نمونه از اعتراضاتی است که از ماه سپتامبر علیه طرح ریاضت اقتصادی دولت صورت گرفته است.



طرح ریاضت اقتصادی یونان شامل کاهش دستمزدها و افزایش مالیاتهاست و از سوی کشورها و نهادهایی که به این کشور برای خروج از بحران کمک ارائه کرده اند، درخواست شده است.

به موجب این طرح 27 هزار نفر از کارکنان بخشهای خدمات عمومی در خطر اخراج قرار گرفته اند که بدین ترتیب شمار بیکاران یونانی افزایش پیدا می کند.

یکی از شرط های ارائه وام به یونان، اجرای طرح ریاضت اقتصادی بوده، اما مردم این کشور به شدت با افزایش مالیاتها و کاهش دستمزد مخالف هستند.

اعتصاب امروز با فراخوان "کاستاس تسیکریکاس" رئیس اتحادیه ADEDY انجام شده است. تسیکریکاس در فراخوان خود برای اعتصاب سراسری گفته بود : ما خواهان حضور گسترده کارگران در این اعتصاب هستیم.

برهمین اساس انتظار می رود که در اعتصاب امروز هزاران نفر از معلمان، پزشکان، و کارکنان و کارگران شهرداری ها شرکت کرده و در خیابانهای مرکزی آتن دست به تظاهرات بزنند، اما پیش بینی شده که تظاهرات امروز کوچکتر از تظاهراتی باشد که در ماه گذشته و پیش از تصویب طرح ریاضت اقتصادی انجام شده بود.