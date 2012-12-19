تقویت رسانه های چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

مهدی جلالی درحاشیه همایش منطقه ای فرصتها و چالش ها در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: تعداد مقالاتی که این استان در این همایش ارائه داده بیشتر از استانهای دیگر بوده است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی که در ادارات مختلف مشغول به کار هستند مهارت زیادی در کار دارند، عنوان کرد: نیروی انسانی این استان مهارت کار کردن را دارند اما شهامت آن را ندارند و باید آنها را تقویت کرد.

جلالی ادامه داد: این استان فرصتهای صنعتی و تجاری بالایی دارد و وظیفه رسانه ها است که این فرصتها را به دیگران معرفی کنند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه نیاز امروز روابط عمومی ها رسانه ها است، عنوان کرد: رسانه های این استان باید تقویت شوند تا بهتر بتوانند استان را به مابقی استانها معرفی کنند.