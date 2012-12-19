بانک اطلاعاتی روابط عمومی های لرستان راه اندازی می شود

محمد آریانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانک اطلاعاتی روابط عمومی های لرستان تا دهه فجر سالجاری راه اندازی می شود.

وی با اشاره به تعداد روابط عمومی های ثبت نام شده در این بانک اطلاعاتی تصریح کرد: تا کنون از مجموع 60 روابط عمومی استان لرستان حدود 30 روابط عمومی اطلاعات خود را به این بانک وارد کرده اند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان با تاکید بر همکاری و تعامل مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی لرستان در این زمینه عنوان کرد: مدیران روابط عمومی استان باید هرچه زودتر اطلاعات خود را وارد این بانک اطلاعاتی کنند.

آریانپور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به روند کار شورای اطلاع رسانی استان لرستان اشاره کرد و گفت: این شورا آمادگی کامل برای دریافت پیشنهادات و نظرات میران روابط عمومی دستگاههای اجرایی لرستان را دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از مدیران روابط عمومی لرستان تا کنون همکاری مطلوبی با شورای اطلاع رسانی استان داشته اند، افزود: تنها عده محدودی از روابط عمومی های استان در این زمینه همکاری لازم را ندارند که خواستار تعامل بیشتر آنها در استان هستیم.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن ایام دهه فجر اشاره کرد و گفت: در این راستا مدیران روابط عمومی لرستان اقدام به تهیه عملکرد دستگاههای اجرایی خود، اطلاع رسانی در این زمینه، پیشرفت پروژه های در دست اجرا، تعداد پروژه های قابل بهره برداری و ... کنند.

آریانپور همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی لرستان در رابطه با پروژه های مهر ماندگار استان تاکید کرد و افزود: متاسفانه علیرغم وجود پروژه های مهم در این زمینه مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان اطلاع رسانی مطلوبی را نداشته اند که باید از سوی این مدیران شاهد فعالیت و تلاش بیشتری در استان باشیم.