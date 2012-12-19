به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد ساجدی ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه هماهنگی بزرگداشت روز بصیرت و میثاق با ولایت که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی شهرستان در محل اداره تبلیغات اسلامی نیشابور برگزار شد، اظهار کرد: بصیرت یکی از بحث‌های مهم قرآنی ما است و در روایات هم تاکید شده است و رهبر معظم انقلاب بصیرت را به‌عنوان یک نورافکن و یک قبله ‌نما بیان کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور افزود: حماسه 9 دی سال 88 با توجه به تظاهرات میلیونی مردم کشورمان در این روز که در پاسخ به حرمت ‌شکنان عاشورای حسینی انجام گرفت، به ‌یاد ماندنی شد.

ساجدی در خصوص فهم و بصیرت مردم متدین ایران، بیان کرد: نهم دی ماه 88 روزی بود که مردم شعور انقلابی خود را نشان دادند و همه شاهد بودیم در تمام کشور حتی بعضی از مردم که در راهپیمایی‌ها شرکت نکرده بودند، پی بردند که دشمنان فقط با نظام مخالف نیستند، بلکه با دین، با امام حسین‌(ع) و با محرم مخالف هستند.

وی با اشاره به ماندگاری این روز بزرگ و ثبت در تاریخ کشور، افزود: آنچه که در 9 دی ‌ماه سال 88 اتفاق افتاد صحنه‌های با شکوه بصیرت و زیبایی بود که مردم آفریدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور گفت: این روز به ‌عنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت نامیده شده است و مقام معظم رهبری هم بر ضرورت ماندگاری این حادثه تاکید دارند.

ساجدی درباره اهداف تشکیل ستاد بزرگداشت 9 دی ‌ماه، بیان کرد: ترویج پیام های یوم الله 9 دی برای نسل جوان، آشکارسازی ابعاد حماسه 9 دی اهداف ستاد بزرگداشت این روز است.