پیشنهاد یک نماینده به صنعت چاپ برای استفاده از اعتبار 6000 میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته صبح امروز چهارشنبه 29 آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

در این برنامه محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان صنف چاپ و بسته‌بندی حضور داشتند.

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این برنامه با اشاره به اهمیت صنعت چاپ، لزوم تدوین یک استراتژی دقیق و آینده نگر را برای بهسازی این صنعت یادآور شد و گفت: متاسفانه آنگونه که باید و شاید به این صنعت توجه نشده است.

وی از برگزاری جلسه‌ای طی شب گذشته با وزیر اقتصاد در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد 6000 میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برای ارتقا و بهبود بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی به صورت تسهیلات در اختیار فعالان مربوطه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سپس خطاب به فعالان حوزه چاپ و تشکل‌های مربوطه یادآور شد: 10 درصد از این اعتبار برای تقویت بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که شما هم می‌توانید با ارائه برنامه‌های مدون از این تسهیلات بهره ببرید.

رحمانی تاکید کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس آماده هر گونه همکاری با فعالان حوزه چاپ و بسته‌بندی هستیم، اما همانطور که گفت باید این کار با ارائه برنامه باشد و این برنامه هم باید با همکاری وزارتخانه‌های ارشاد، صنایع و نیز بخش خصوصی صنعت چاپ تدوین و به مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین از اینکه به گفته او دستگاه‌های دولتی همچنان ترجیح می‌دهند خود کارهای چاپی‌شان را انجام بدهند، انتقاد کرد و گفت: این اقدامات مخالف اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی است.

در پایان آئین افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته، طی مراسمی از حامیان این نمایشگاه با اهدای تندیس و لوح‌های سپاس تقدیر شد.