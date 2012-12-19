631 بازرسی از سطح واحدهای صنفی خرم آباد صورت گرفت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای 26 الی 27 آذرماه سالجاری بیش از 631 مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی شهرستان خرم اباد صورت گرفته است.

وی با اشاره پرونده های تخلفاتی تشکیل شده طی این بازرسیها تصریح کرد: در مجموع طی این بازرسی ها 51 پرونده تخلفاتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ارزش ریالی این تعداد پرونده تخلفاتی تشکیل شده را 84 میلیون و 759 هزار ریال عنوان کرد.

بیرانوند عمده پرونده های تخلفاتی تشکیل شده طی این بازرسیها را عرضه خارج از شبکه یک مرکز جمع آوری شیر خام، تقلب در تعمیر یک واحد تعمیرگاه خودرو، کم فروشی 7 واحد نانوایی و عدم خدمات رسانی هفت دستگاه خودرو آژانس مسافربری برشمرد.