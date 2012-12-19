رشد 106 درصدی پروژه های پژوهشی/ 960 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان کردستان در دانشگاه کردستان اظهار داشت: پژوهش اصلی ترین محور توسعه همه جانبه در هر جامعه است که نیاز به تخصیص و صرف اعتبارات بیشتری دارد.

وی بیان کرد: سال 89 تعداد 35 پروژه پژوهشی در استان وجود داشت که در سال 90 با 106 درصد رشد این رقم به 72 پروژه پژوهشی افزایش پیدا کرده است و انتظار می رود که این روند رو به رشد در استان کردستان همچنان ادامه داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان افزود: در سال 89 رقم 300 میلیون تومان اعتبار پروژه های پژوهشی در استان بود که در سال 90 این رقم نیز به 963 میلیون تومان رسید و رتبه حوزه پژوهش در استان نیز ارتقاء یافته و در سال گذشته به رتبه ششم رسید.

مرادیانی بیان کرد: دستگاه های استانی در حوزه پژوهش مکلف به پرداخت نیم درصد اعتبار خود به پژوهش و مجاز به دادن چهار درصد از این اعتبارات اداره مربوطه به بخش پژوهشی هستند.

وی افزود: در استان در حوزه پژوهش توسط دستگاه های اجرای فعالیت چشمگیر و مناسبی نداشته ایم که باید دانشگاه ها پژوهش های خود را براساس نیاز دستگاه ها تنظیم کنند تا بتوان از علم و پژوهش در راستای خدمت و توسعه در استان بهره گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در پایان یادآور شد: برای رسیدن به ثروت در جوامع نیاز به تامین و داشتن زیرساخت های مناسب، منابع طبیعی و ملی و نیروی انسانی فرهیخته و محقق به عنوان بهترین و مهمترین جزء تامین ثروت و رسیدن به اقتصاد شکوفا اشاره کرد.

در پایان این همایش از 51 نفر از پژوهشگران برتر سطح استان و 50 نفر از پژوهشگران دانشگاه کردستان تجلیل شدند.