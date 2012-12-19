  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

معاون استاندار کردستان:

رشد 106 درصدی پروژه های پژوهشی/ 960 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت

رشد 106 درصدی پروژه های پژوهشی/ 960 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان از رشد 106 درصدی پروژه های پژوهشی استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان کردستان در دانشگاه کردستان اظهار داشت: پژوهش اصلی ترین محور توسعه همه جانبه در هر جامعه است که نیاز به تخصیص و صرف اعتبارات بیشتری دارد.

وی بیان کرد: سال 89 تعداد 35 پروژه پژوهشی در استان وجود داشت که در سال 90 با 106 درصد رشد این رقم به 72 پروژه پژوهشی افزایش پیدا کرده است و انتظار می رود که این روند رو به رشد در استان کردستان همچنان ادامه داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان  افزود: در سال 89 رقم 300 میلیون تومان اعتبار پروژه های پژوهشی در استان بود که در سال 90 این رقم نیز به 963 میلیون تومان رسید و رتبه حوزه پژوهش در استان نیز ارتقاء یافته و در سال گذشته به رتبه ششم رسید.

مرادیانی بیان کرد: دستگاه های استانی در حوزه پژوهش مکلف به پرداخت نیم درصد اعتبار خود به پژوهش و مجاز به دادن چهار درصد از این اعتبارات اداره مربوطه به بخش پژوهشی هستند.

وی افزود: در استان در حوزه پژوهش توسط دستگاه های اجرای فعالیت چشمگیر و مناسبی نداشته ایم که باید دانشگاه ها پژوهش های خود را براساس نیاز دستگاه ها تنظیم کنند تا بتوان از علم و پژوهش در راستای خدمت و توسعه در استان بهره گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در پایان یادآور شد: برای رسیدن به ثروت در جوامع نیاز به تامین و داشتن زیرساخت های مناسب، منابع طبیعی و ملی و نیروی انسانی فرهیخته و محقق به عنوان بهترین و مهمترین جزء تامین ثروت و رسیدن به اقتصاد شکوفا اشاره کرد.

در پایان این همایش از 51 نفر از پژوهشگران برتر سطح استان و 50 نفر از پژوهشگران دانشگاه کردستان تجلیل شدند.

کد مطلب 1770520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید