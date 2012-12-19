لاشه 10 قطعه چکاوک کاکل دار در جوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم دستورانی اظهار کرد: در بازرسی از یک دستگاه خودرو مشکوک در مجاورت روستای رحمت آباد لاشه10 قطعه چکاوک کاکل دار کشف و ضبط شد.

مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست جوین افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل از حوزه استحفاظی این شهرستان موفق به دستگیری یک شکارچی متخلف و کشف یک قبضه اسلحه دولول شدند.

دستورانی ضرر و زیان وارده به محیط زیست توسط این متخلف شکار و صید را یک میلیون و 200 هزار ریال عنوان کرد و گفت: از آنجا که فرد متخلف اضافه بر سهمیه مندرج در پروانه اقدام کرده، پرونده ای تشکیل و تحویل مقامات قضایی شهرستان شد.

وی اظهار کرد: طبق بند ب ماده10 قانون شکار و صید هر فردی نسبت به شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه اقدام کند به جزای نقدی از 100هزار تا یک میلیون ریال و یا حبس از یک تا 6 ماه محگوم می شود.