پژوهش مبنای اصلی برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی صبح چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از معلمان پژوهنده اظهار داشت: پژوهش های کاربردی و موردی می تواند در گرفتن تصمیمات تربیتی و آموزشی در بدنه آموزش و پرورش موثر باشد.

وی افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نگاه پژوهش محوری مورد توجه است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک این مهم اجرایی شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: رویکرد آموزش و پروش فرهنگی، تربیتی است و در این روند پژوهش به خوبی مشهود است.

ساکی یادآور شد: در رویکرد فرهنگی، تربیتی انتقال پیام مد نظر نیست بلکه تولید فکر، تحول آموخته ها و ایجاد نگرش و تبدیل آن به برخورد فردی و رفتار جمعی است.

وی ادامه داد: تغیر فرهنگ عمومی در گرو نحوه آموزش و انتقال پیام های فرهنگی و پژوهشی است و باید این مهم در سازمان مهمی همچون اموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: زندگی مطلوب بر اساس آموزهای دینی، ارزش های ملی و علمی از مهمترین اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

ساکی اظهار داشت: تغییر روش آموزش، حفظ زودگذر مطالب و بازدهی کم پژوهشی از دیگر چشم اندازهای این سند است.

وی افزود: استقرار نظام خلاقیت و نوآوری در راستای تربیت دانش آموز خلاق و نوآور ضروری است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: بها دادن به تفکر واگرا و خلاق در نظام آموزشی همان پژوهش محوری است که باید در تمامی مدارس استان مورد توجه باشد.

ساکی یادآور شد: مستند سازی تجربیات درکشور بسیار ضعیف است و نیاز است با تعامل و همکاری هر چه بیشتر پیشکسوتان و اداره کل زمینه برای این امر فراهم شود.

وی ادامه داد: توجه به معلم پژوهنده و حمایت مالی و معنوی از آنها یکی از اولویت های کاری این اداره کل است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان اظهار داشت: باید پژوهش محوری جایگزین سلیقه محوری شود و این امر تنها با تلاش، برنامه ریزی و استمرار آن در نظام مقدس آموزش و پرورش امکان پذیر است.