بازداشت معترضین در امارات/ نقض حقوق بشر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم گزارش داد: مرکز حقوق بشر امارات که مرکز آن در انگلیس قرار دارد اعلام کرد: تعداد فعالان اینترنتی بازداشت شده به هفت نفر، طی یک هفته رسیده است.

این مرکز گزارش داد : سه اماراتی طی روزهای گذشته در عربستان بازداشت و تحویل مقامات اماراتی داده شده اند.مقامات اماراتی هفته گذشته چهار فعال دیگر را به اتهام ارتباط با سایتهای ضد حکومت بازداشت کردند.

مرکز مذکور بیان کرد: چهار نفر در راستای تلاش رژیم امارات برای دستگیری تویتر نویسی به نام weldbudhabi@ بازداشت شده اند.

این مرکز گزارش داد: به نظر می رسد که صفحه این فرد یازده هزار کاربر دارد و این فرد اسنادی را از دستگاه پلیس امارات به دست آورده است.

مرکز فوق بیان کرد: مقامات اماراتی روز جمعه گذشته ماجد الشاعر الشامسی را به گمان اینکه وی weldbudhabi@ است دستگیر کردند، اما لحظاتی بعد فرد اصلی اعلام کرد که نیروهای امنیتی، الشامسی را اشتباهی دستگیر کرده اند.

از سوی دیگر فعالان اماراتی اعلام کردند: سه فرد اماراتی که در عربستان در حال به جا آوردن عمره بودند، بازداشت شدند و اتهام آنها انتشار پیامهایی در حمایت از بازداشت شدگان اماراتی بوده است.

پایگاه روسیا الیوم در ادامه می نویسد: طی هفته های گذشته محمد سالم الزمر هجده ساله را بازداشت کرده بودند.امارات ماه گذشته محدودیتهایی برای کاربران اینترنتی ایجاد کرده است و کاربرانی را که علیه حکومت و نهادهای دولتی فعالیت می کنند مجرم به شمار می آورد. این درحالی است که جمعیتهای حقوق بشری قوانین جدید را در راستای نقض آزادی بیان دانسته اند.