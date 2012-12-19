لزوم ورود تخصصی طلاب به علوم/ شبهات بی پاسخ مشکل کنونی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش جمعی از طلاب پژوهشگر برخی از مدارس علمیه استان به دیدار آیت الله میبدی نائب رییس شورای حوزه علمیه استان رفتند.

آیت الله سید محمدرضا میبدی ظهر چهارشنبه در این جلسه بیان داشت: طلابی که در مدارس علمیه مشغول به تحصیل هستند، از سربازان امام زمان(عج) بوده و اهداف مقدس حضرت حجت(عج) که احیاء شریعت و حفظ دین است را پیاده خواهند کرد.



مسئول مدرسه علمیه رضویه گرگان با اشاره به پیشرفت علوم روز، تصریح کرد: امروزه در زمانی قرار داریم که دنیا به منزله یک دهکده به شمار رفته و اخبار به صورت لحظه ای منتشر می شود و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد؛ البته این مسئله به غیر از خوبی ها مشکلاتی را نیز برای جوامع به وجود آورده که ورود افکار غربی و وهابیت یکی از آن مشکلات است.

این استاد حوزه اختلاف افکنی را یکی دیگر مشکلات دنیای مجازی عنوان کرد و ادامه داد: دشمنان بوسیله رسانه ها به دنبال اختلاف افکنی در میان مردم بوده و شبهاتی را به جوامع وارد می سازند تا بنیان ها مستحکم آنان را از میان بردارند.



آیت الله میبدی با بیان اینکه یکی از احتیاجات کشورهای منطقه که مسئله بیداری اسلامی در آنان رخ داده است، ورود افکار اسلامی است، افزود: امروزه ما شاهد بیداری اسلامی در کشورهای منطقه هستیم و باید افکار و راه هایی که مورد احتیاج این کشورهاست را تولید کرده و به آنان برسانیم تا بتوانند کشوری اسلامی ساخته و قانونی اسلامی بر آن حاکم کنند.



شبهات بی پاسخ مشکلات امروز جوانان



وی یکی از مشکلات امروز جوانان را شبهات بی پاسخ عنوان کرد و بیان داشت: طلاب باید به مسائل روز جوانان آگاه بوده و درباره مشکلات تحقیق کرده و پاسخی محکم و مستدل به آنان ارائه کنند تا جوانان بتوانند پاسخ شبهاتی که در ذهن آنان مانده را به دست آورند.



نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان گلستان، با اشاره به مسئله باور در انسان ها، اظهار داشت: جوانان ما در پذیرش و باور برخی از مسائل دچار تقصیر نیستند؛ ولی وظیفه ما در این راستا روشن نمودن آنان است.

مسئول مدرسه علمیه رضویه گرگان تأکید کرد: طلاب باید استدل ها و سخنان خود را مستدل و با سبک روز برای جوانان منتشر کنند.



ورود تخصصی در علوم از ضروریات است



این استاد حوزه با اشاره به اینکه یکی از رمزهای موفقیت طلاب، ورود تخصصی در علوم است، ابراز داشت: امروزه علوم بسیار گسترده شده و طلاب عزیز باید مطابق با سلیقه خود رشته مورد نظر خود از قبیل فقه، اصول، تبلیغ، تفسیر، فلسفه و ..... را انتخاب کرده و تخصصی در این موضوعات وارد شوند تا بتوانند در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشند.



آیت الله میبدی با تأکید بر راه اندازی کلاس های مکالمه عربی در مدارس علمیه، خاطرنشان ساخت: مدارس علمیه ما باید برای طلاب علاقمند کلاس های مکالمه عربی راه اندازی نموده تا طلاب بتوانند به زبانی غیر از زبان فارسی مسلط باشند.



وی مباحثه را برای طلاب بسیار ضروری دانست و افزود: طلاب باید روش مند تحصیل نمایند و یکی از روش های تحصیل موفق، مباحثه در کنار مطالعه است، چرا که طلاب بدون مباحثه عالم نخواهند شد.



نایب رئیس شورای حوزه علمیه استان گلستان در پایان گفت: طلاب باید از تعطیلات خود کم کرده و به درس و بحث بیشتر بپردازند، چراکه تعطیلات در حوزه معنایی ندارد.