عملکرد فنی شبکه دامپزشکی گناباد به پیش بینی سالیانه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدرتی ظهر چهارشنبه در هشتمین جلسه کمیته فنی این شبکه که با حضور کلیه کارکنان وکارشناسان شبکه دامپزشکی برگزار شد اظهار کرد: پیشرفت عملیات فنی شبکه دامپزشکی گناباد در حوزه های مختلف شامل واکسیناسیون، تست سل، خونگیری،GIS، نظارت و سایر عملیات فنی دامپزشکی رضایت بخش بوده است.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد بیان کرد: در خصوص ایجاد پوشش ایمنی در مورد اکثر واکسنها عملکرد این شبکه به پیش بینی سالیانه رسیده و امید است در مدت باقیمانده از سال و عملیات فنی که هنوز به حد نصاب نرسیده به اتمام برسد.

قدرتی تصریح کرد: مسئولین اکیپهای واکسیناسیون با توجه به برنامه ریزی پیش بینی برای رساندن حجم عملیات خود به پیش بینی سالیانه اقدام کنند.

وی افزود: در خصوص خونگیری بروسلوز اقدام لازم توسط همکاران فنی صورت گیرد به نحوی که 100 درصد پیش بینی سالیانه تحقق یابد.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: همکاران فنی جهت انجام عملیات راپل در زمان مناسب و گزارش دهی مربوطه با واحد GIS شبکه هماهنگ باشند.

قدرتی گفت: با توجه به کانون های تب برفکی در استان، همکاران فنی نسبت به رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه ای و ضد عفونی وسایل و لوازم کار در قبل و بعد از مراجعت از دامداری ها اقدام کنند.