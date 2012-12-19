قتل مرموز نگهبان معلول پروژه ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز دوشنبه وقوع قتل کارگری در شهرک گلشهر مشهد به ماموران پلیس اعلام شد. پس از این تماس تیمی از ماموران همراه قاضی موحدی راد، بازپرس جنایی مشهد در محل حاضر شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد مقتول نگهبان یک ساختمان در حال ساخت بوده و جسد غرق در خونش در اتاقک نگهبانی کشف شده بود.

مقتول که از ناحیه پا معلول بود بر اثر اصابت ضربه های سنگین به سرش جان خود را از دست داده بود. در کنار جسد نیز یک تکه آجر کشف شد که آثار خون بر روی آن مشخص کرد مقتول با آن به قتل رسیده است.همچنین آثاری از ضربات چاقو بر روی صورت یا گلوی مقتول مشاهده می شد.

سرقت نشدن وسایل و پول های مقتول حکایت از قتل با انگیزه انتقامجویی داشت. قاتل پس از جنایت در اتاقک را قفل کرده و از آنجا رفته بود.

پس از بررسی های مقدماتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. تیمی از ماموران نیز با شناسایی چند مظنون تحقیقات برای افشای راز قتل را آغاز کردند.

