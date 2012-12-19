فعالیت درعرصه فرهنگ دینی برای خدمتگذاری به مردم ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی با حضور در منزل مرحوم حجت الاسلام سید حمید موسوی ضمن دیدار با خانواده وی از زحمات و تلاش های ارزنده و سازنده کارشناس فقید تشکل های دینی تبلیغات اسلامی این استان تجلیل کرد.

وی فعالیت در عرصه فرهنگ دینی را یک از برجسته ترین عرصه ها برای خدمتگذاری به مردم برشمرد و افزود: فعالیت در این حوزه، کار بسیار ظریف و دقیق و نیازمند نگاه تحقیقی است.

اروجی همچنین از همراهی و مساعدت همسر مرحوم موسوی در طول سالیان خدمت و صبر و بردباری وی در فقدان ایشان و تحمل سختی ها و مشکلات زندگی و تربیت فرزندان قدردانی کرد.

در این دیدار که بیست و هفتم آذر 91 در سپاهان شهر اصفهان انجام شد، معاون فرهنگی و پژوهشی، معاون اداری و مالی و کارشناس روابط عمومی هم حضور داشتند.

اقامه نماز در مدارس تأثیر مهمی در تأمین سلامت جامعه دارد

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان تأثیر اقامه نماز جماعت در مدارس را در تأمین سلامت جامعه مهم دانست.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی در جمع دانش آموزان دبیرستان ولایت فقیه فارسان به آثار و برکات نماز اشاره کرد و گفت: دانستن آنکه نماز چه تأثیر عمیقی بر سلامت و موفقیت انسان دارد موجب ترغیب دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت و توسعه فرهنگ نماز می شود.

وی با اشاره به اینکه اساس، هدف، مقدمه، نتیجه و فلسفه نماز همان یاد خداوند است، افزود: نماز سدى در برابر گناهان آینده است، خودبینى را درهم مى شکند و به اعمال انسان ارزش و روح مى دهد.

یقعوبی تصریح کرد: نماز به حکم اینکه در فواصل مختلف و در هر شبانه روز پنج بار انجام مى شود، مرتبا به انسان اخطار مى کند، هشدار مى دهد و موقعیت او را در جهان به او گوشزد مى کند.

وی تصریح کرد: فلسفه نماز دوری از فساد و تباهی است و توجه به خداوند و قیام در برابر او، انسان را از معاصى باز مى دارد و از انواع فساد جلوگیرى مى کند.

صدور مجوز فعالیت برای هشت خانه قرآن شهری در چهارمحال و بختیاری

مسئول دارالقرآن الکریم چهارمحال و بختیاری از صدور مجوز فعالیت برای هشت خانه قرآن شهری در این استان خبر داد.

کارشناس قرآنی و مسئول دارالقرآن الکریم استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز اجرای طرح تأسیس خانه های قرآن شهری از ابتدای امسال در چهارمحال و بختیاری، گفت: تاکنون برای هشت خانه ی قرآن شهری در استان مجوز فعالیت صادر شده است.

علی اسماعیلی افزود: از این تعداد خانه ی قرآن شهری، چهار مرکز در شهر بروجن، دو مرکز در فارسان و در شهرهای شهرکرد و شلمزار هم هر کدام یک مرکز قرآنی فعالیت خود را در زمینه ترویج علوم قرآنی و ارائه خدمات مذهبی آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه خانه های قرآن شهری به عنوان تشکلی مردمی و غیر دولتی و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآنی در شهرها و محلات راه اندازی می شوند، تصریح کرد: ارتقای سطح دانش و بینش قرآنی افراد جامعه، تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی،گسترش آموزه­های قرآنی بین خانواده­ها و کاربردی نمودن آموزه های قرآن در زندگی مردم از دیگر اهداف تأسیس خانه های قرآن شهری به شمار می آید.

اختصاص 150 میلیون ریال اعتبار برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در کوهرنگ

مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی از اختصاص 150 میلیون ریال اعتبار برای اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در کوهرنگ خبر داد.

کاظم یوسفی گفت: برنامه های فرهنگی نیمه دوم امسال با محوریت دینی مذهبی و در بخش های مرکزی، بازفت و صمصامی شهرستان کوهرنگ در حال برگزاری است.

وی افزود: گفتمان های دینی، اعزام مبلغ به مناطق روستایی و عشایری، اجرای برنامه های تشکل های دینی و مذهبی، حمایت از فعالیت های ائمه جماعات و مساجد، طرح های مسجد محوری، مسابقات فرهنگی، برگزاری برنامه های ایام محرم و صفر و برگزاری برنامه های گرامی داشت فجر انقلاب اسلامی از جمله برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده برای اجرا در نیمه دوم امسال در شهرستان کوهرنگ به شمار می آید.

بهره مندی 655 نفر از دوره‌های آموزشی مرکز قرآنی کوثر لردگان

از ابتدای امسال تاکنون، 655 نفر در دوره‌های آموزشی مرکز قرآنی کوثر لردگان شرکت کرده اند.

مدیر مرکز قرآنی کوثر لردگان گفت: این تعداد از علاقه مندان به علوم قرآنی با شرکت در پنج دوره ی آموزشی حفظ، روخوانی، روانخوانی، مفاهیم و همچنین طرح قرآنی 1446 از خدمات فرهنگی این مرکز قرآنی بهره مند شدند.

رضوان سهرابی با بیان اینکه دوره ی آموزشی حفظ قرآن کریم ویژه کودکان پیش دبستانی با حضور 40 نوآموز در مرکز قرآنی کوثر لردگان برگزار شد، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 70 نفر در دوره آموزشی احکام، 25 نفر در دوره ی آموزشی مفاهیم و 20 نفر هم در طرح قرآنی 1446 این مرکز شرکت کرده‌اند.

وی برگزاری هشت دوره ی آموزشی روخوانی وروانخوانی قرآن کریم در روستاهای کهیان، جلیل آباد، برآفتاب میلاس، حاجی آباد شهرستان لردگان را از دیگر برنامه های آموزشی مرکز قرآنی کوثر برشمرد و تصریح کرد: 500نفر از شرکت کنندگان در این دوره‌ی آموزشی با روش‌های قرائت قرآن آشنا شدند.