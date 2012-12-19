شهردار نیشابور منصوب شد/نشستن بر روی کرسی بعد از شش ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدت شش ماه از عزل محمد کاظم صادقی شهردار سابق، گذشته است و شهرداری نیشابور به‌ صورت سرپرستی اداره می‌ شود.

پس از عزل شهردار، رمضان‌علی شوریابی و عباس‌علی مدیح منتخب شورای اسلامی شهر نیشابور برای کرسی شهرداری در نظر گرفته شده بودند اما به ‌دلیل احراز نشدن شرایط لازم از نظر وزارت کشور از گردونه کار خارج شدند.

سه گزینه از معاونان شهرداری برای انتخاب شهردار در شورای مذکور مطرح بودند که پس از گمانه‌ زنی و تحقیق محمد حسن زرندی معاون شهرسازی شهرداری نیشابور از بین گزینه‌ها به‌ عنوان شهردار نیشابور انتخاب شد.

زرندی از مدیران با سابقه شهرداری است که سال‌ها پیش به‌ عنوان سرپرست شهرداری نیشابور مسئولیت گرفته بود.