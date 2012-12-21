  1. جامعه
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برای تبدیل شدن به پایلوت بین‌المللی گردشگری سلامت به فضای بیشتری نیاز داریم

برای تبدیل شدن به پایلوت بین‌المللی گردشگری سلامت به فضای بیشتری نیاز داریم

رئیس انجمن بین‌المللی گردشگری سلامت گفت: از آنجا که بیمارستان رضوی مشهد به عنوان پایلوت گردشگری سلامت کشورهای اسلامی معرفی شده، گسترش فضای ساختمانی این بیمارستان را در اولویت قرار داده‌ایم چرا که تبدیل شدن به چنین پایلوتی به فضای بیشتری نیاز دارد.

سعید عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی، بیمارستان رضوی را به عنوان پایلوت گردشگری سلامت کشورهای اسلامی معرفی کرد، گفت: اکنون با کمبود فضا در بیمارستان مواجه هستیم اما آستان مقدس رضوی در این زمینه پیشگام شده است و قرار است فضاهایی را به مجموعه بیمارستان اضافه ‌کنیم. اکنون 90 درصد این فضا تمام شده و تا چند ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: در نظر داریم بیمارستان‌های تک تخصصی را نیز ایجاد کنیم تا در زمینه گردشگری سلامت بتوانیم جوابگوی گردشگران بیشتری باشیم.

رئیس انجمن بین‌المللی گردشگری سلامت بیشترین مراجعه کنندگان در زمینه گردشگری سلامت را در حوزه‌های جراحی پلاستیک، چشم، زیبایی، دندانپزشکی و نازایی اعلام کرد و گفت: مراجعه کننده زیادی از کشورهای عربی در زمینه‌های درمانی داریم. همچنین بیشتر آنها  برای انجام عملیات چکاپ به این مرکز در استان خراسان رضوی سفر می کنند.

کد مطلب 1770541

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