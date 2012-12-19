ادعای نابودی زمین قبل از ظهور منجی غیر واقعی است

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شایعاتی پیرامون پایان جهان به برخی از آیات قرآن کریم در این موضوع اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از موضوعات بسیار مهم که در متون دینی مطرح شده است این است که زمانی زلزله‌ای جهان را در برمی‌گیرد و همه موجودات زنده از بین می‌روند.



وی ادامه داد: در آیات قرآن کریم برای زمین یک اجل و پایانی را بیان کرده است که به عنوان مثال در آیه هشت سوره روم آمده است که خدا آسمان و زمین و آنچه میان اینهاست را نیافرید مگر به حق و اینها دارای اجل معین هستند.



مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: در آیه سوم سوره احقاف نیز آمده است که ما آسمان‌ها و زمین را نیافریدیم مگر به حق و دارای زمان معین.



وی در ادامه با اشاره به آیاتی که پیرامون زمان فرارسیدن قیامت است، گفت: دراین آیات آمده است که در زمان قیامت زمین از هم می‌پاشد که این مطلب در آیه 48 سوره ابراهیم ذکر شده که آمده است آن روزی که زمین دگرگون شود و زمینی دیگر غیر از این شود که از این آیه اینگونه برداشت می‌شود که یک بهم ریختگی در آستانه قیامت در زمین ایجاد خواهد شد.



یوسفی مقدم ادامه داد: در ابتدای سوره زلزال نیز آمده که در آستانه قیامت زلزله ای که همه چیز را به هم خواهد ریخت در زمین ایجاد می شود.



وی ادامه داد:‌ در آیه هشت سوره کهف نیز آمده است که ما در آینده زمین را از میان می بریم و صاف و بی گیاه می‌کنیم که مقصود این آیه این است که زمین به گونه ای خواهد شد که قابلیت سکونت ندارد.



تنها خداوند از زمان قیامت آگاه است

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: آنچه که در این میان نباید از آن غافل شد این است که از نگاه وحیانی هر چند روزی زمین از هم می پاشد اما این فقط خداوند است که زمان این از هم پاشیدگی و به عبارتی قیامت را می داند و حتی اولیا و انبیاء الهی نیز از زمان قیامت آگاه نیستند.



وی افزود: از دیدگاه وحیانی خداوند وعده منجی را قبل از قیامت داده است و در روایات آمده است که حتی اگر یک روز از عالم مانده باشد خداوند منجی را می‌رساند و این اقتضای عدل الهی است که منجی ظهور کند و انسانها را از بار ظلم برهاند.



حجت الاسلام یوسفی مقدم تأکید کرد: ظهور منجی در متون وحیانی غیر اسلامی مانند تورات و انجیل نیز آمده است.



وی افزود: بنابراین می توانیم بگوئیم از منظر دین اسلام و سایر ادیان آمدن منجی قبل از پایان جهان و قیامت حتمی است.



مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تصریح کرد: ادعاهای مطرح شده درباره تخریب زمین در این مقطع زمانی و قبل از آمدن منجی با توجه به اینکه در تمامی ادیان به ظهور منجی تاکید دارند برخلاف واقع است.

