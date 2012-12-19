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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

عزیزی اعلام کرد:

ترویج فرهنگ کار با ایجاد ایستگاه های مهارت آموزی در البرز

ترویج فرهنگ کار با ایجاد ایستگاه های مهارت آموزی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز گفت: به زودی ایستگاه های مهارت آموزی با هدف ترویج فرهنگ کار و مهارت در سطح شهرستان های استان راه اندازی می شود.

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: هدف از برپایی این ایستگاه ها را آشنایی هر چه بیشتر مردم با آموزش های فنی و حرفه ای برشمرد و افزود: این آموزش های کوتاه مدت توسط مربیان این اداره کل  در رشته های مختلف مهارتی به صورت رایگان برای عموم مردم برگزار خواهد شد تا زمینه ای برا ی ارتقای آگاهی و توانمندی عموم علاقمندان در حرفه های متنوع فنی و مهارتی باشد.

وی افزود: نخستین ایستگاه در شهرستان کرج و فضای پیش شده در جوار این اداره کل فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

عزیزی با تاکید بر لزوم ارتقا و ترویج  فرهنگ مهارت آموزی در جامعه گفت: همکاری سایر دستگاه ها در اجرای طرح های مرتبط با آموزشهای فنی و حرفه ای برای رسیدن به اهداف مورد نظر یک ضرورت است.
 
وی گفت: با راه اندازی این ایستگاه ها در مراکز فنی و حرفه ای در شهرستانهای استان علاقه مندان می توانند در دوره های آموزشی ایستگاه های مهارت آموزی ثبت نام کنند. 
 
کد مطلب 1770546

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