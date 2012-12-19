ترویج فرهنگ کار با ایجاد ایستگاه های مهارت آموزی در البرز

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: هدف از برپایی این ایستگاه ها را آشنایی هر چه بیشتر مردم با آموزش های فنی و حرفه ای برشمرد و افزود: این آموزش های کوتاه مدت توسط مربیان این اداره کل در رشته های مختلف مهارتی به صورت رایگان برای عموم مردم برگزار خواهد شد تا زمینه ای برا ی ارتقای آگاهی و توانمندی عموم علاقمندان در حرفه های متنوع فنی و مهارتی باشد.

وی افزود: نخستین ایستگاه در شهرستان کرج و فضای پیش شده در جوار این اداره کل فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

عزیزی با تاکید بر لزوم ارتقا و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه گفت: همکاری سایر دستگاه ها در اجرای طرح های مرتبط با آموزشهای فنی و حرفه ای برای رسیدن به اهداف مورد نظر یک ضرورت است.



وی گفت: با راه اندازی این ایستگاه ها در مراکز فنی و حرفه ای در شهرستانهای استان علاقه مندان می توانند در دوره های آموزشی ایستگاه های مهارت آموزی ثبت نام کنند.

