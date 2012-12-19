نطق رسایی سخیف بود/ توهین به هاشمی با ادعای ولایتمداری جور در نمی آید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری امروز درجمع خبرنگاران با اشاره به ماده 78 آیین نامه داخلی مجلس گفت: اگر نماینده ای درنطق خود درمجلس توهین یا افترا به فرد دیگر بزند؛ آن فرد حق دارد از هیات رییسه درخواست وقت کرده و یک دفاعیه حداکثر اندازه 2 برابر آن تنظیم کرده و اگر هیات رئیسه آن را وارد بداند در مجلس مطرح کند.

وی درادامه با اشاره به نطق دیروز حمیدرسایی در خصوص مهدی هاشمی و جواب خانواده هاشمی به اظهارات رسایی گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه خانواده آقای هاشمی مصمم به این کار هستند یا نه اما شنیده ام که در خواست نطق داشته اند.

مطهری تصریح کرد: من نطق آقای رسایی را شنیده ام و نطق ایشان خیلی سخیف بود؛ رهبری بارها تاکید کرده اند که حرمت روسای قوا و مسولین کشوری را حفظ کنید و حتی در خصوص آقای هاشمی شخصا تصریح کردند که حرمت ایشان را حفظ کنید؛ خوب این توهین با ادعای ولایت مداری این آقایان هم جور نیست.



وی گفت: آقای رسایی رفتارهایی کردند که حرمت لباس خود را حفظ نمی کنند و باید تجدید نظری در این حوزه داشته باشند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت گفت: خیلی از نماینده ها از نطق رسایی ناراحت شدند و خیلی روشن بود که این سخنان توهین هم به شخص آقای هاشمی و هم به مهدی هاشمی بود.



وی با بیان اینکه ما بر اساس قانون اساسی حتی اجازه توهین به متهم نیز نداریم گفت: حتی ذکر اتهاماتی که ثابت نشده است جرم است و به هر حال کسانی که به آنها توهین شده است حق دارند حتی شکایت بکنند.

مطهری با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی رییس جمهور مقام دوم کشور است اما از لحاظ کسانی که در این انقلاب نقش داشتند واقعا آقای هاشمی مقام دوم کشور و بلکه از لحاظ سابقه ای که در انقلاب دارد در ردیف رهبری است گفت: به جای استقبال از اینکه 2 تا از فرزندان وی دستگیر شده و یکی محکومیت خود را می گذراند و یکی منتظر صدور کیفر خواست است به جای آنکه بگویند این نظام هیچ تبعیضی برای کسی قایل نیست و این را به نقطه قوت تبدیل کنند؛ آنها در عوض آن را به یک نقطه ضعف تبدیل کرده و این کارها واقعا با ادعاهای این افراد جور نیست.

