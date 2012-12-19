  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

گزارش تمرین آبی‎پوشان/

مجیدی امروز هم در تمرینات حاضر نشد/ موسوی با استقلال استارت زد

مجیدی امروز هم در تمرینات حاضر نشد/ موسوی با استقلال استارت زد

فرهاد مجیدی دوشنبه شب برای حضور دوباره در استقلال با سرمربی و مدیرعامل این باشگاه به توافق رسید با این حال این بازیکن به دنبال غیبت در تمرینات روز گذشته، امروز هم در جلسه تمرینی آبی‎پوشان شرکت نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال برای دیدار با گهر دورود از ساعت 13:30 امروز چهارشنبه در کمپ این باشگاه آغاز شد. با وجود اینکه روز گذشته اعلام شده بود تمرین امروز چهارشنبه پشت درهای بسته برگزار می‌شود اما حدود 40 تماشاگر خود را به کمپ رساندند و از پشت درهای بسته شاهد تمرین آبی پوشان بودند.

اکثر تماشاگران سراغ فرهاد مجیدی را می‌گرفتند و منتظر بودند او در تمرین امروز شرکت کند این در حالی است که این بازیکن امروز هم در تمرین استقلال حضور نیافت و غایب بزرگ تمرینات بود.

ایمان موسوی که امروز رسما قراردادش را با استقلال ثبت کرده بود، با نظر امیر قلعه نویی در تمرین گروهی شرکت کرد. میثم بائو و سیاوش اکبرپور جدا از سایر بازیکنان و دور زمین مشغول دویدن شدند ضمن اینکه مجتبی جباری پس از 10 دقیقه دویدن، به سایر بازیکنان اضافه شد و در تمرینات گروهی شرکت کرد.

بازیکنان استقلال عصر امروز چهارشنبه راهی اراک می‌شوند و سپس از آنجا به دورود خواهند رفت تا برای دیدار با گهر دورود آماده شوند. دیدارتیم های استقلال و گهردورود روز جمعه و در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی برگزار می شود.

کد مطلب 1770551

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