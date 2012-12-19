وحدت حوزه و دانشگاه برای رسیدن به شرایط ایده آل الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر ، کاظم جلالی صبح چهارشنبه درجمع طلاب حوزه علمیه و دانشجویان دانشگاه های بناب با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مفهوم مطلق دینی را زنده کرد، اظهار داشت: این کار بزرگی بود که در دنیا انجام دادیم و ظرفیت سازی کردیم.

وی در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه اظهار کرد: باید اعتراف کنیم که در بسیاری از جهات در بخش حوزه و دانشگاه کم کاری کرده ایم.

جلالی ادامه داد: اگر قصد داریم جامعه اداره شود،هم نیازمند حوزه و هم دانشگاه هستیم چراکه در بسیاری از موضوعات نمی شود بدون رسیدن به یک راهکار، کشور را اداره کرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت: بدون توجه به نقش و جایگاه این دو نهاد نمی توان به اوج آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه های الهی مدنظر امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید.