یادواره تجلیل از مقام شهدای شهرداری های کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی علوی مقدم اظهار کرد: این همایش از فردا در مشهد آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: علاوه بر خانواده های معظم شهدای شهرداری های کشور، قائم ‌مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌ها و برخی از مدیران شهرداری ها، در این همایش حضور خواهند داشت.

علوی مقدم گفت: از مجموع 580 شهید شهرداری های کشور، 18 شهید شهردار بوده و مابقی جزو کارکنان شهرداری هستند.

تعداد 45 شهید از شهدایی که در سومین یادواره شهدای شهرداری های کشور مورد تجلیل قرار می‌گیرند، مربوط به خراسان رضوی هستند.

تور زیارتی، بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی استان و برپایی جلساتی به منظور رفع مشکلات خانواده‌های معزز شهدا از جمله برنامه های جانبی یادواره تجلیل از مقام شهدای شهرداری های کشوراعلام شده است.