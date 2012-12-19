به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته انضباطی در خصوص باشگاه ای بدهکار فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه نیم فصل اول لیگ برتر به پایان رسیده او تیم های بدهکار از کمیته انضباطی فرصت خواسته بودند تا بدهی های خود را پرداخت کنند، کمیته انضباطی مشغول جمع بندی بوده و قرار است طی روزهای آینده آمار آخرین بدهی ها در همه لیگ های رده های سنی مختلف مشخص شود .

وی در همین خصوص افزود: البته ما آخرین اخطارها را داده ایم و اگر باشگاهها تسویه حساب نکنند، از 3 تا 9 امتیاز را از آنها کم خواهیم کرد. ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم و با توجه به آیین نامه ها و دستورات مقامات رسمی فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و حقوق افراد طلبکار چاره ای جز اجرای قانون و کسر امتیاز از باشگاههای طلبکار نداریم.

حسن زاده در ادامه به سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: می خواهم به سه نکته مهم اشاره کنم. نکته اول اینکه وظیفه کمیته انضباطی رسیدگی به موارد نقض مقررات است. در همه مواد آیین نامه کمیته انضباطی یک ماده مربوط به موارد مالی است که ماده 18 آیین نامه است. همین یک ماده باعث شده تا نزدیک به 80 درصد انرژی کمیته انضباطی صرف موارد مالی شود.

رئیس کمیته انضباطی تاکید کرد: نکته دوم این است که باید بگویم تا به حال کمیته انضباطی توانسته بیش از 7 میلیارد تومان از بدهی باشگاههای بدهکار را به طلبکاران بازگرداند و این اتفاق در سال گذشته نیز افتاده است .

وی در همین خصوص افزود: متاسفانه با اینکه وصول این بدهی ها وظیفه کمیته انضباطی است اما از ما تشکری نشده است. ما شیوه اعمال مقررات را رعایت می کنیم ، البته هنوز 5 میلیارد تومان از بدهی ها باقی مانده که باید به طلبکاران داده شود.

وی در خصوص نکته سوم خاطر نشان کرد: باشگاههای ما عنوان فرهنگی ورزشی دارند و باید در راستای اعتلا و عمل به فرهنگ دینی و قرآنی که تاکید دارد بدهی باید پرداخت شود. پیامبر اسلام(ص) هم حدیثی دارد که در آن می گوید باید در پرداخت بدهی ها عجله کرد. متاسفانه مشاهده می شود برخی باشگاههای بزرگ با داشتن بدهی های بزرگ به فکر خرید بازیکنان گرانقیمت هستند. آنها می توانند با پولی که هزینه خرید یک بازیکن و مربی گرانقیمت می کنند 10-20 نفر از طلبکارانشان را راضی کنند.

حسن زاده تصریح کرد: من از تیم های لیگ برتری که ویترین فوتبال ایران هستند، مخصوصا استقلال و پرسپولیس می خواهم حق دیگران را ادا کنند و الگویی برای تیم های لیگ یکی و دویی و سه ای باشند. متاسفانه ما تعداد طلبکاران از تیم های بزرگ با حکم های قطعی کمیته انضباطی بسیار است.من از باشگاههایی که طلب هایشان را تسویه کرده اند اعم از راه آهن، مس کرمان، نفت آبادان و ملوان بندرانزلی تشکر می کنم ضمن اینکه باشگاه سپاهان همیشه پرداخت هایش به موقع بوده و در این زمینه الگواست.

رئیس کمیته انضباطی با تاکید بر اینکه برای احقاق حقوق بدهکاران تلاش می کند، گفت: من به عنوان رئیس کمیته انضباطی به همه طلبکاران قول می دهم که کمیته انضباطی برای احقاق حقوق طلبکاران تلاش کند و برای آخرین بار اعلام کرده و اخطار می دهم که باشگاهها بدهی هایشان را صاف کنند تا شامل کسر امتیاز نشوند.

وی افزود: بهتر است حق بازیکنان و مربیان فوتبال را بدهند چون انصاف نیست که مبالغ میلیون دلار و چند هزار دلاری را با فشار فیفا به خارجی ها می پردازند اما برای جوانان کشور که در فوتبال زحمت می کشند امروز و فردا کنند.

حسن زاده از انتشار لیست باشگاههای بدهکار خبر داد و اظهار داشت: به زودی لیست دقیق باشگاهها و اشخاص بدهکار فوتبال ایران را از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر می کنیم و برای تصمیم گیری به مقامات رسمی فدراسیون فوتبال ارجاع می دهیم تا تصمیم گیری مناسب انجام شود.

رئیس کمیته انضباطی درپایان درباره پرونده های اتفاقات و درگیری های اخیر گفت: مشغول بررسی هستیم و باید بگویم فیلمها و گزارشها بدستمان رسیده و احضارهایی هم انجام شده است. خود رضا شاهرودی به کمیته انضباطی آمد و از کارش پشیمان بود و از جامعه فوتبال به خاطر کاری که مقابل دوربین ها انجام داد، عذرخواهی کرد. به هر جهت او هم تحملش کم بود و البته بی حرمتهای زیادی به شاهرودی در زمین شده بود.

وی در همین خصوص افزود: درخصوص بازی جنجالی در مشهد ایمان مبعلی حرکات غیرورزشی داشته و نوع عملکرد توپ جمع کن ها باعث تشنج در بازی شد که این موضوع سابقه طولانی دارد، من از همین جا به عباس چمنیان رئیس هیات خراسان رضوی اعلام می کنم که این وضعیت را سر و سامان بدهد تا چنین اتفاقاتی دیگر تکرار نشود. هر چند ما دراین خصوص بررسی های خود را انجام داده و حکم لازم را اعلام خواهیم کرد.