همراهان بیمار شهرستانی در پارکینگ امام رضا (ع) اسکان موقت داده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امامی میبدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته حمل و نقل در شهرداری مشهد اظهار کرد: پارکینگ عمومی امام رضا(ع) با ظرفیت دو هزار خودرو در مجاورت بخش سوختگی این بیمارستان احداث و تمهیدات ویژه ای برای همراهان بیماران شهرستانی در این پارکینگ در جهت اسکان موقت آنان اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد تاکید کرد: از دیروز کار اجرای این پروژه آغاز شده و در مدت سی ماه به اتمام خواهد رسید که با دادن عوامل تشویقی سعی در کم کردن این زمان داریم.

امامی افزود: گشت آلودگی هوا از ماه آینده در مشهد فعال می شود، این گشت با شناسایی خودروهای فرسوده و معرفی به پلیس راهور در کاهش آلودگی هوا اثر گذار است.

وی بیان کرد: از عوامل موثر در آلودگی هوا نقص خودروها ست و بیشترین موارد قانون شکنی رانندگان، در حوزه نداشتن معاینه فنی خودرو بوده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: علت کاهش معاینات فنی، افزایش زمان گرفتن مجوز از دو سال به پنج سال است که در حال پیگیری هستیم تا این زمان را کاهش دهیم.

امامی تاکید کرد: در صورت انجام معاینات فنی یک چهارم از آلودگی هوا کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هشت هزار خودرو دود زا در تابستان گذشته توسط این گشت شناسایی شدند افزود: این گشت خودروها را شناسایی و پلیس راهور با آنان برخورد خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص قرار گرفتن برخی سرعت گیرها در سطح شهر در جای نامناسب گفت: این سرعتگیرها به تعداد انگشتان یک دست هم نیست و به زودی آنها را جمع آوری می کنیم.

امامی بیان کرد: نصب سرعتگیر و سرعتگاه در سطح شهر در جهت افزایش ایمنی شهروندان است و شعار امسال ما " ایمن سازی بیشتر" است.