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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

حجت الاسلام خاتمی:

تغییر سبک زندگی روش خوبی برای توسعه و گسترش معروفات در جامعه است

تغییر سبک زندگی روش خوبی برای توسعه و گسترش معروفات در جامعه است

زنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه زنجان گفت: تغییر سبک زندگی روش خوبی برای جلوگیری از منکرات و توسعه و گسترش معروفات در جامعه است و به همین جهت باید به سراغ سبک زندگی اسلامی رفت که مورد تاکید رهبری نیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، افزود: برای توسعه و گسترش معروفات نیاز به سرمایه گذاری نیست و تنها ابزار برای توسعه این امر مهم تلاش و مشارکت و عزم مردمی است.

وی ادامه داد: توجه به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بسیار مهم اعلام کرد و افزود: همه آحاد مردم در خصوص ترویج و توسعه این فریضه مهم نقش بسزایی دارند.

وی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تذکر لسانی گفت: این امر مهم باید به خوبی لحاظ شود و این تذکر با مهربانی و جلوگیری از هر گونه خشونت باید باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان اظهار داشت: در راستای گسترش معروفات و تضعیف منکرات باید آسیب شناسی جامع صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: با تاکیدی که مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی دارند، رویکرد حال حاضر شورای امر به معروف نهی از منکر توسعه معروفات است.

وی در ادامه گفت: اصلاح سبک زندگی اسلامی نیاز به توسعه معروفات دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان زنجان افزود: توسعه معروفات فضای منکرات را در جامعه تنگ تر و ضعیف تر می کند و بنابراین باید برای توسعه معروفات اقدامات کارشناسی شده تدوین شود.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: در زمان هشت سال دفاع مقدس چون سبک زندگی دینی و مذهبی بود منکرات هم بسیار کم بودولی در حال حاضر با تغییر سبک زندگی منکرات بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: استان زنجان اولین استان پایلوت در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی است و در این راستا ظرفیتها را شناسایی خواهد کرد و موفق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: رسانه ها در کاهش منکرات بسیار موثر هستند و در تقویت معروفات هم بسیار می توانند ظرفیت خوبی باشند.

کد مطلب 1770573

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