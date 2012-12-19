تغییر سبک زندگی روش خوبی برای توسعه و گسترش معروفات در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، افزود: برای توسعه و گسترش معروفات نیاز به سرمایه گذاری نیست و تنها ابزار برای توسعه این امر مهم تلاش و مشارکت و عزم مردمی است.

وی ادامه داد: توجه به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بسیار مهم اعلام کرد و افزود: همه آحاد مردم در خصوص ترویج و توسعه این فریضه مهم نقش بسزایی دارند.

وی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تذکر لسانی گفت: این امر مهم باید به خوبی لحاظ شود و این تذکر با مهربانی و جلوگیری از هر گونه خشونت باید باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان اظهار داشت: در راستای گسترش معروفات و تضعیف منکرات باید آسیب شناسی جامع صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: با تاکیدی که مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی دارند، رویکرد حال حاضر شورای امر به معروف نهی از منکر توسعه معروفات است.

وی در ادامه گفت: اصلاح سبک زندگی اسلامی نیاز به توسعه معروفات دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان زنجان افزود: توسعه معروفات فضای منکرات را در جامعه تنگ تر و ضعیف تر می کند و بنابراین باید برای توسعه معروفات اقدامات کارشناسی شده تدوین شود.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: در زمان هشت سال دفاع مقدس چون سبک زندگی دینی و مذهبی بود منکرات هم بسیار کم بودولی در حال حاضر با تغییر سبک زندگی منکرات بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: استان زنجان اولین استان پایلوت در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی است و در این راستا ظرفیتها را شناسایی خواهد کرد و موفق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: رسانه ها در کاهش منکرات بسیار موثر هستند و در تقویت معروفات هم بسیار می توانند ظرفیت خوبی باشند.