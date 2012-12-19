553 پرونده دریافت تسهیلات ساخت مسکن در مناطق زلزله زده زهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آسمانی مقدم ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارداشت: برای انجام سریع بازسازی مناطق زلزله زده تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات در محل روستاها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تا کنون برای 553 متقاضی در این مناطق تشکیل پرونده شده است، عنوان کرد: تلاش می شود در صورتی که برای بانکها نیز مقدور باشد در این روستاها حضور یافته و انجام امور تسهیلات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور برای ساخت واحدها رقمی بیش از 125 میلیون ریال تسهیلات فعلی ساخت مسکن روستایی نیاز است، گفت: در شورای میدیرت بحران استان پیشنهاد شده است این رقم به 160 میلیون ریال برای زلزله زدگان در راستای پیشرفت سریع کار افزایش یابد.

وی با اشاره به سابقه زلزله در زیرکوه عنوان کرد: در هفت سال گذشته 908 خانوار روستایی در زیرکوه برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی به بانکها معرفی شده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی تصریح کرد: از این تعداد 744 واحد بازسازی و تکمیل شده اند.

وی با اشاره به زلزله 5.5 ریشتری زهان در 15 آذر ماه امسال و خسارات ناشی از آن گفت:به هیچ یک از واحدها مقاوم سازی خسارتی وارد نشده است.

وی تعداد کشته شدگان زلزله زهان را شش نفر اعلام کرد و گفت: پنج نفر از این کشته شدگان از یک خانواده بوده اند.

آسمانی مقدم با اشاره به اینکه خانواده آقای رضایی در این زلزله به دلیل نا مقاوم بودن واحدش پنج کشته داشته است، گفت: این مرحوم برای دریافت تسهیلات دو بار در سال های 85 و 87 به بانک صادرات معرفی شده اما وی برای تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات هیچ مراجعه ای به بانک نداشته است.

وی عنوان کرد: مقاوم سازی واحدها نیاز به مشارکت و همکاری مردم دارد که متاسفانه برخی افراد در آن تعلل می کنند.

وجود 30 هزار واحد روستایی غیر مقاوم در استان

آسمانی مقدم با بیان اینکه در هفت سال گذشته 30 هزار متقاضی واحدهای روستایی برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی به بانکها معرفی شده اند، افزود: از این تعداد 27 هزار واحد با بانکها انعقاد قرارداد داشته اند.

وی گفت: تا کنون 23 هزار واحد تکمیل و مقاوم سازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی ادامه داد: هنوز 30 هزار واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم در استان وجود دارد.