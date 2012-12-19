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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

پورموسوی در گفتگو با مهر:

43 طرح پژوهشی در دانشگاه دامغان اجرا شد

43 طرح پژوهشی در دانشگاه دامغان اجرا شد

دامغان–خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان از اجرای 43 طرح پژوهشی در این دانشگاه خبر داد.

سید علی پورموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای 43 طرح پژوهشی در دانشگاه دامغان، اظهار داشت: تاکنون 397 عنوان مقاله توسط اساتید و دانشجویان این دانشگاه در نشریات معتبر علمی و بین المللی چاپ و 546 عنوان مقاله نیز در کنفرانس های علمی و بین المللی داخل و خارج از کشور ارائه شده است.

وی یادآور شد: همچنین از 325 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده و 9 عنوان کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان به چاپ رسیده است.

پورموسوی با اشاره به راه اندازی و تاسیس گروه پژوهشی سلول های بنیادی در پژوهشکده علوم زیستی دانشگاه دامغان اظهار داشت: تفاهم نامه پژوهشی نیز در زمینه های علمی پژوهشی در خصوص سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی با دانشگاه علوم پزشکی سبزوار امضا شده است.

کد مطلب 1770583

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