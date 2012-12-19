43 طرح پژوهشی در دانشگاه دامغان اجرا شد

سید علی پورموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای 43 طرح پژوهشی در دانشگاه دامغان، اظهار داشت: تاکنون 397 عنوان مقاله توسط اساتید و دانشجویان این دانشگاه در نشریات معتبر علمی و بین المللی چاپ و 546 عنوان مقاله نیز در کنفرانس های علمی و بین المللی داخل و خارج از کشور ارائه شده است.

وی یادآور شد: همچنین از 325 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده و 9 عنوان کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان به چاپ رسیده است.

پورموسوی با اشاره به راه اندازی و تاسیس گروه پژوهشی سلول های بنیادی در پژوهشکده علوم زیستی دانشگاه دامغان اظهار داشت: تفاهم نامه پژوهشی نیز در زمینه های علمی پژوهشی در خصوص سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی با دانشگاه علوم پزشکی سبزوار امضا شده است.