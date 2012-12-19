ساخت و سازها در برخی روستاهای گلستان غیرمجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر چهارشنبه در دوازدهمین همایش دهیاری های استان، افزود: اگر این ساخت وسازها در محیط روستاها باشد باید دهیاران و اگر خارج از محیط روستا باشد بخشداران پاسخگو هستند.

وی با بیان اینکه توسعه ساخت وسازها در روستا باید طبق قوانین وضوابط باشد گفت: در بحث مقاوم سازی روستایی بنیاد مسکن هم خوب عمل کرده است .

وی دیگر اولویت های مسائل روستاها را بیمه حوادث عنوان کرد و اظهار داشت: برخی روستاهای در معرض خطر را خودمان بیمه کردیم اما اما قانون می گوید مردم باید خود نسبت به بیمه منازل اقدام کنند و دهیاری ها باید در توسعه فرهنگ بیمه در روستاها تلاش کنند.

وی گفت: امروز زمانی است که ما در ادامه مقاومت هایی که در طول سال های گذشته در حفظ آرمان ها و ارزش هایمان داشته ایم در یک حوزه جدید و در حوزه اقتصادی نیز مقاومت کنیم.



وی خطاب به دهیاران گفت: در این جنگ اقتصادی که جهان استکبار با کشور ما در پیش گرفته است همه ما و شما دهیاران فرماندهان وپیش قراولان این جبهه هستیم وباید به عنوان یک فرمانده عمل کنیم.



وی در ادامه تصریح کرد: اگر قبول داریم که در این سنگر اقتصادی یک فرمانده هستیم باید به عنوان کسانی که باید با تدبیر عمل کنند چند نکته مهم را رعایت کنیم که اولین ومهمترین آن حفظ وحدت ودوری از هرگونه کشمکش واختلاف است .



دادبود بابیان اینکه امروز بیش از هزمان دیگری کشور نیازمند تلاش وکار است گفت:باید ضمن کار وتلاش بیشتر سعی کنیم از همه ظرفیت هایی که در اطراف ما قرار دارد استفاده کنیم ونگذاریم توان برخی نیروهای کارآمدبه واسطه اختلافات کوچک درروستاها به هدر برود.



وی اظهار داشت:هنوز هم با توجه به عمر کوتاهی که از فعالیت های شوراها مانده است پرونده اختلاف شوراهای برخی روستاها هنوز هم باز است واین مسئله خوبی نیست چرا که باید به جای این اختلافات و کشمکش ها به فکر توسعه اقتصادی و حفظ وحدت ورفع اختلافات باشیم.



وی ادامه داد: مهمترین مدیرانی که می توانند به دهیاران در سطح روستاها کمک کنند ،بخشداران هستند و اولویت پیگیری های ما در خصوص دهیاران این است که تعاونی های دهیاران را فعال تر از گذشته کنیم .