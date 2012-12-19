راهدارخانه های استان مرکزی به 24 باب رسید

غلامرضا خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استقرار دو ایستگاه هواشناسی در گردنه های برف گیر استان از دیگر امکانات راهداری استان است.

وی با بیان اینکه این راهدارخانه ها در محورهای ارتباطی استان مستقر هستند اظهارداشت: 64 دستگاه خودرو مجهز به دستگاه جی پی اس، 12 دستگاه تردد شمار و 14 دستگاه دوربین نظارتی از جمله این امکانات است.

خرمی استقرار 237 دستگاه ماشین آلات راهداری را ازدیگر امکانات خواند و ادامه داد: در راستای ارائه خدمت به هم استانی ها و ترددکنندگان راه های استان 500 نفر راهدار در استان مشغول هستند.

استان مرکزی دارای مساحتی معادل 29 هزار و 530 کیلومتر مربع، دارای 199 کیلومتر آزاد راه ، 318 کیلومتر بزرگراه، 562 کیلومتر راه اصلی، 849 کیلومتر راه فرعی و چهار هزار و 361 کیلومتر راه روستایی است.